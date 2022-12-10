Son dakika: Moskova'dan Türkiye'ye kritik ziyaret! Dışişleri Bakanlığı'ndan PKK mesajı: Hükümleri yerine getirin
Son dakika haberi... Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, Türkiye ile Rusya arasında siyasi istişareler çerçevesinde, Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ile 8-9 Aralık'ta İstanbul’da bir araya geldi. Görüşmelerde, BM reformu, İstanbul Tahıl Anlaşması'nın uygulanması, Ukrayna ve Suriye'deki duruma ilişkin konular ele alındı.Türkiye, Rusya'yla yaptığı siyasi istişarelerde PKK/YPG konusunda imzalanan mutabakat zaptının hükümlerinin yerine getirilmesi beklentisini yineledi.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye ile Rusya Federasyonu arasında siyasi istişareler Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ve Rusya Federasyonu (RF) Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Vershinin başkanlığındaki heyetler arasında 8-9 Aralık 2022 tarihlerinde İstanbul'da yapıldığı belirtildi.
Yazılı açıklamada ayrıca şunlar kaydedildi;
İstişarelerde, ikili ilişkilerin yanısıra BM Reformu, İstanbul Tahıl Anlaşmasının uygulanması, Ukrayna, Suriye'deki durum ve sınır ötesi insani yardımlara ilişkin BM mekanizması, Libya, Ortadoğu, Doğu Akdeniz konuları ele alınmıştır.
TAHIL SEVKİYATININ SÜRDÜRÜLMESİNİN ÖNEMİ VURGULANDI
İstanbul Tahıl Anlaşması'nın uygulanmasına ilişkin hususlar istişare edilmiş, bugüne kadar 13 milyon tonu aşkın tahılın Karadeniz üzerinden dünya piyasalarına sevkedilmesini sağlayan girişimin sürdürülmesinin ve Rus tahıl ve gübresinin de ihracının kolaylaştırılmasının önemi vurgulanmıştır.
Tarafımızca, Ukrayna'daki savaşın mümkün olan en kısa sürede sona erdirilmesi gereğine işaret edilmiş, bu amaçla adil ve sürdürülebilir bir çözüm bulunması için müzakerelere dönülmesinin önemi vurgulanmış, bu amaçla taraflara her türlü desteği vermeye hazır olduğumuz yinelenmiştir.
Görüşmede, Suriye'nin toprak bütünlüğünün ve siyasi birliğinin korunmasına atfedilen önem vurgulanmış, ülkedeki krize 2254 sayılı BM Güvenlik Konseyi kararında yeralan Yol Haritası temelinde siyasi çözüm bulunması lüzumuna işaret edilmiştir.
TERÖR ÖRGÜTLERİYLE MÜCADELEDE KARARLILIK YİNELENDİ
Tarafımızca, sadece Suriye'nin toprak bütünlüğüne değil, milli güvenliğimize yönelik varoluşsal tehdit teşkil eden PKK/YPG/PYD terör örgütüyle mücadelede kararlılığımız yinelenmiş, bu bağlamda RF ile Ekim 2019'da imzalanan mutabakat zaptının hükümlerinin yerine getirilmesi beklentimiz ifade edilmiştir.
Suriye'ye yönelik Birleşmiş Milletler sınırötesi yardım mekanizmasının uzatılmasının ülkede 4 milyonu aşkın ihtiyaç sahibine acil insani yardım ulaştırılması bakımından hayati rol oynadığı belirtilmiş, bu mekanizmayla birlikte çizgi ötesi yardımların da devam ettirilmesinin faydalı olacağı kaydedilmiştir.
Görüşmede, Libya'da siyasi sürecin ilerletilmesinin önemine işaret edilmiş, ülkede en geniş toplumsal uzlaşı temelinde adil, hür ve muteber seçimler düzenlenmesine destek ifade edilmiştir.
Tarafımızca, Doğu Akdeniz'de ve Ege'de barış ve istikrarın sürmesi için provokasyonlardan kaçınılmasının, uluslararası antlaşmalar hilafına yürütülen faaliyetlere son verilmesinin önemi vurgulanmıştır.
Görüşmede, BM'de reform ihtiyacı ele alınmış, tarafımızca BM'nin ve özellikle Güvenlik Konseyi'nin oluşumunun ve karar alma mekanizmasının daha kapsayıcı, adil ve etkin bir anlayışla yeniden yapılandırılması gerektiği belirtilmiştir.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- SON DAKİKA HABERLERİ! EYT'DE BUGÜN: EYT'de yaş sınırı var mı? Şartları ve kapsamı açıklandı mı? Kimler emekli olacak?
- AÖF sonuçları için dikkat çeken tarih! 2022 Anadolu Üniversitesi AÖF vize sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Petrol çakıldı, akaryakıtta rüzgar tersine döndü! İNDİRİM sonrası 10 Aralık benzin, motorin, LPG fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?
- İzmir elektrik kesintisi: 10 Aralık Cumartesi İzmir'de elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? Bölge bölge kesinti listesi
- KYK burs sonuçları sorgulama: 2022-2023 GSB KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
- Dünya Kupası yarı final maçları ne zaman oynanacak? Dünya Kupası yarı final maçları hangi gün oynanacak?
- MSB KURA SONUÇLARI NİHAİ İSİM LİSTESİ: MSB 1.115 işçi alımı kura sonuçları belli oldu mu, açıklandı mı? İl il sorgulama ekranı...
- Aile sosyal yardım paraları ne zaman yatacak? Aile Destek Paketi ödemeleri yattı mı? Aralık ayı ödeme...
- Sağlık Bakanlığı promosyon anlaşması yapıldı mı? Sağlık Bakanlığı promosyon anlaşması var mı?
- 2022 TOKİ İSTANBUL sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 TOKİ Arnavutköy kura sonuçları hangi tarihte belli olacak?
- AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak? Açık lise sınav sonuçları hangi tarihte belli olacak? AÖL 2. dönem sınavları ne zaman?
- Yalı Çapkını 13. bölüm fragmanı izle! Yalı Çapkını 13. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Seyran, Ferit'in rüzgarında savruluyor...