Son dakika: Moskova’dan Türkiye’ye kritik ziyaret! Dışişleri Bakanlığı’ndan PKK mesajı: Hükümleri yerine getirin

TAHIL SEVKİYATININ SÜRDÜRÜLMESİNİN ÖNEMİ VURGULANDI

İstanbul Tahıl Anlaşması'nın uygulanmasına ilişkin hususlar istişare edilmiş, bugüne kadar 13 milyon tonu aşkın tahılın Karadeniz üzerinden dünya piyasalarına sevkedilmesini sağlayan girişimin sürdürülmesinin ve Rus tahıl ve gübresinin de ihracının kolaylaştırılmasının önemi vurgulanmıştır.

Tarafımızca, Ukrayna'daki savaşın mümkün olan en kısa sürede sona erdirilmesi gereğine işaret edilmiş, bu amaçla adil ve sürdürülebilir bir çözüm bulunması için müzakerelere dönülmesinin önemi vurgulanmış, bu amaçla taraflara her türlü desteği vermeye hazır olduğumuz yinelenmiştir.

Görüşmede, Suriye'nin toprak bütünlüğünün ve siyasi birliğinin korunmasına atfedilen önem vurgulanmış, ülkedeki krize 2254 sayılı BM Güvenlik Konseyi kararında yeralan Yol Haritası temelinde siyasi çözüm bulunması lüzumuna işaret edilmiştir.