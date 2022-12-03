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Son dakika: Cumhurbaşkanlığı atama kararları Resmi Gazete'de! 2 atama 1 görevden alma...

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Giriş Tarihi: 03.12.2022 Güncelleme Tarihi: 03.12.2022
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Son dakika: Cumhurbaşkanlığı atama kararları Resmi Gazete’de! 2 atama 1 görevden alma...

03.12.2022 tarihli Cumhurbaşkanlığı atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre; Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığına 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2. 3. ve 7. maddeleri gereğince Muhittin Özdemir atandı. İşte diğer atama ve görevden alma kararı...

SON DAKİKA: Ticaret Bakanlığı, Türkiye Adalet Akademisi ile Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kuruluna ilişkin atama ve görevden alma kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ BAŞKANLIĞINA ATAMA

Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığına Muhittin Özdemir atandı.

MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU BAŞKANI HAYRETTİN KURT OLDU

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu İkinci Başkanlığına, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanı Hayrettin Kurt getirildi.

GÖREVDEN ALMA

Ticaret Bakanlığı Kastamonu Ticaret İl Müdürü Sefa Özata görevden alındı.

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