10 Aralık 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Başkan Erdoğan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'in oğlunun nikah törenine katıldı

Başkan Erdoğan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'in oğlunun nikah törenine katıldı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.12.2022
ABONE OL
Başkan Erdoğan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir’in oğlunun nikah törenine katıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'in oğlu Abdurrahim Mustafa Demir ile Melda Nur Ordu'nun nikah törenine katıldı ve nikah şahitliği yaptı.

Başkan Erdoğan, Şehit Ömer Halisdemir Salonu'ndaki "Kuruluştan Bugüne Hep Birlikte 2023'e" programının ardından nikah töreninin yapılacağı otele geçti.

Erdoğan, burada Abdurrahim Mustafa Demir ile Melda Nur Ordu çiftinin nikah şahitliğini yaptı.

Başkan Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na tepki BAŞKAN ERDOĞAN'DAN KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ
Başkan Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na tepki! BAŞKAN ERDOĞAN'DAN KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ!
Başkan Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na tepki

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA