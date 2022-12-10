CHP’nin 3 Aralık vizyonu partiyi karıştırdı! Ümit Kocasakal Kılıçdaroğlu’nu yerden yere vurdu: Kökten kopuştur

İşte ithal ve sözde "yerli! ama asla milli olmayan kadronun bazı elemanlarının günlerdir ortalığa saçılan Atatürk ile, Cumhuriyetle, Devlet ve ülke ile ilgili sözleri ve yaklaşımları, paçalardan akmaktadır. Bunları gizlemek de, izah etmek de mümkün değildir. Mal meydandadır!

Atatürkçü görünümlü masalcılar ise bu skandal ifade ve yaklaşımlar karşısında alışılageldiği üzere (örneğin Kemalizme ırkçılık diyen taraf gazetesi yazarının genel başkan yardımcısı olmasına sessiz kalınması gibi) dut yemiş bülbülü oynamaktadır!