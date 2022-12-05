CHP'li Engin Altay TBMM'deki bütçe görüşmelerinde oyun oynarken görüntülendi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) 2023 yılı bütçe görüşmeleri başladı. Büyük tartışmalara sahne olan görüşmeler sırasında, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, cep telefonundan iskambil oyunu oynarken görüntülendi. Altay'ın bu hareketi vatandaşlar tarafından tepkiyle karşılandı.