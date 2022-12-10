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Başkan Erdoğan'dan Dünya Kupası'nda yarı finale çıkan Fas'a tebrik: Kardeşlerimi kutluyorum

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.12.2022 Güncelleme Tarihi: 10.12.2022
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Başkan Erdoğan’dan Dünya Kupası’nda yarı finale çıkan Fas’a tebrik: Kardeşlerimi kutluyorum

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2022 FIFA Dünya Kupası çeyrek final maçında Portekiz'i 1-0 yenerek yarı finale yükselen Fas Milli Takımı'nı tebrik etti. Mesajında "Afrika" vurgusu yapan Başkan Erdoğan, “Kardeşlerimi kutluyorum” dedi.

Başkan Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Dünya Kupası'nda yarı finale çıkma başarısını gösteren ilk Afrika takımı olan Fas Milli Takımı'nı canıgönülden kutluyor, tüm Faslı kardeşlerimizi de bu başarılarından dolayı kutluyorum." ifadelerini kullandı.

EMİNE ERDOĞAN'DAN FAS'A TEBRİK

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 2022 FIFA Dünya Kupası çeyrek final maçında Portekiz'i 1-0 yenerek yarı finale yükselen Fas Milli Takımı'nı tebrik etti.

Emine Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Tebrikler Fas! Dünya Kupası tarihinde ilk kez bir Afrika takımının yarı finale yükselmesi hepimizi gururlandırdı. Kardeş Fas halkının heyecanını paylaşıyor, başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

TBMM BAŞKANI ŞENTOP FAS'I KUTLADI

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 2022 FIFA Dünya Kupası çeyrek final maçında Portekiz'i 1-0 yenerek yarı finale yükselen Fas Milli Takımı'nı tebrik etti.

Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Önce Belçika'yı, sonra İspanya'yı, şimdi de Portekiz'i eleyen Fas'ı inşallah finalde göreceğiz. Tebrikler Atlas Aslanları." ifadelerini kullandı.

FASLI OYUNCULARDAN ŞÜKÜR SECDESİ

Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası çeyrek final maçında Fas ile Portekiz takımları, Al Thumama Stadyumu'nda karşılaştı.

Maçı kazanarak yarı finale yükselen Faslı oyuncular ve teknik heyet, şükür secdesi yaptı.

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