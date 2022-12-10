Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na ithal danışman tepkisi: Onları da alıp Togg'un üretim merkezini ziyarete git
Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Samsun'daki Şehit Ömer Halisdemir Salonu'nda düzenlenen “Kuruluştan Bugüne Hep Birlikte 2023’e” Programı'nda konuştu. Başkan Erdoğan Kılıçdaroğlu'na ithal danışmanlar konusunda yüklenirken "Kılıçdaroğlu ülke ülke dolaşmak yerine yanına da ithal danışmanlarını alarak Togg'un üretim merkezini ziyaret etsin." ifadelerini kullandı. Kızılelma'nın bir ay içinde havalanacağını da söyleyen Başkan Erdoğan, muhalefetin IMF planına ilişkin "Bu millet ipini IMF'nin eline verenlere bu ülkede siyasette yer vermez." dedi. İşte detaylar...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Samsun'daki Şehit Ömer Halisdemir Salonu'nda düzenlenen "Kuruluştan Bugüne Hep Birlikte 2023'e" Programı'nda hitap etti.
İTHAL DANIŞMANLARINI AL DA TOGG'U ZİYARET ET
Samsun'un her alanda artan başarılarıyla iftihar ediyoruz. Teknofest Karadeniz'in yankıları halen sürüyor. Yıllardır gurur örselenen bu asil milletin evlatları azmin önünde hiçbir engelin duramayacağını gösteriyor. Teknofest gençliği gümbür gümbür geliyor.Türkiye teknolojiyi sadece tüketen değil tasarlayan, üreten ve ihraç eden güce dönüşüyor. Savunma sanayi başta pek çok alanda ülkemizin yakaladığı başarıyı dost düşman kabul ediyor. Tasarım merkezlerimizle, 92 teknoparkımızla teknolojiye dair ne varsa her alanda varlığımızı hissettiriyoruz. Muhalefetin ülkemizin geldiği seviyeden habersiz olduğunu görüyoruz.
Çocukların bile yaptığı işi teknoloji devi sananlar milletini de tanımıyor demektir. CHP'nin başındaki zat'a Teknofest'e yaptığı kısa ziyaret faydalı olmamış. İthal danışmanlarını da yanına alarak en azından TOGG'un üretim üssünü ziyaret etmesini tavsiye ediyorum. Bu zavallı ülkesini ne sanıyor. Önce Togg'u ziyaret etmek istediğini yönetim kurulu başkanına söylüyor. Ben de kendisine 'Sanayi ve Teknoloji Bakanı'nı yanına alacaksın' dedim. 'Bakan gelecekse gelmem' demiş. Bu ne demektir. Danışıklı dövüşten yana. Samimiysen buyur yanındaki ithal danışmanları da al gelsinler. Teknoloji bildiğini sandığın elemanlar ne kadar beyinleri çalışıyor, gelsin görsünler.
"KENDİNİ BİLMEYEN DÜNYAYA KENDİNİ TANITABİLİR Mİ?"
Git Baykar'a. Al ithal elemanları da görsünler. Şimdi de yenisi geliyor. İnşallah Kızıl Elma'yı görsünler. Bir ay içerisinde Kızıl Elma'da havalanırsa, olay farklı bir yere gitmiş olacak. Bu bir komplekstir. Aşağılık kompleksi. Kendini bilmeyen dünyaya kendini tanıtabilir mi?Bunların dünyada neyi nasıl yöneteceğinden haberi yok. Yetkin olmadığı halde İngiltere'deki lobilerle görüşmeyi eleştiren sen kendin gidip Londra piyasalarında dolaşıyorsun. Benim milletim bundan sonra da yol vermeyecektir. Samsun'a gelmesini tavsiye ederdim. Tesisleri görsün, kendisini güncellesin. Türkiye'ye yabancıların gözüyle bakmayı bırakır. Arkası karanlık ithal danışmanlardan medet ummak yerinie bu toprağın yetiştirdiği değerlerden ilham alır.
"IMF'DEN PARA ALACAKMIŞ, BİZ TÜM İPLERİ KOPARDIK"
Aziz milletimiz sandık önüne konduğunda bunun hesabını yapacak. Muhalefetin cehalet ve gafletle açıklanamayacak söylemleri faşist zihniyeti deşifre etmektedir. CHP kodlarında zaten olan çarpık bakış açısı masadaki ortaklarına sirayet etmiştir. CHP'nin tek vaadi Türkiye'yi vesayetle kavgadan darbe girişimine kadar nice mücadele verdiğimiz eski günlere döndürmektir. Gençlerimizin adalet hak hassasiyetleri güçlüdür. Net söylüyorum, bunlar bizim gençliğimizde milleti de tanımadılar, tanıyacak kapasitelerinin olduğuna inanmıyorum. Bildiği tek şey var. IMF'den para alacaklarmış. Biz ise IMF'den tüm ipleri kopardık. Dedik paranı al çek git. Şu an 6'lı masada olan bir tanesi, Davos'tayız 'Bir daha gelmeyeceğim' dedim. IMF başındaki adamla oturduk konuşuyoruz. Dedim, 'Sizin bize siyasette yön verme hakkınız yok. Alacağınız neyse taksit taksit alıyorsunuz bitti. Türkiye'yi yöneten benim' dedim. 2013 son ödemeleri yaptık. İşi bitirdik. Ondan sonra bizim IMF ile bağlantımız kalmadı. Bizden sonra hala bunlar otel lobilerinde CHP'den İP'ten bir tanesi IMF'nin gönderdiği kişilerle görüşme yaptılar gizli olarak. 'Ne var, yaparız' dediler. Bu millet ipini IMF'ye verenlere siyasette yer vermez. Çünkü bu baronlar IMF ile ortak çalışanlardır. Paraları buradan getiriyorlar. Söyledikleri isimlerden biri Paşinyan'ın danışmanı. Ermenistan şu an eridi bitti. Şimdi Türkiye'de bu millet AK Parti'den iradeyi alıp size vereceğini mi zannediyorsunuz.
"SEÇİMLERDE YİNE KENDİMİZLE YARIŞACAĞIZ"
Ben milletimin nabzını okuyorum. Her gittiğimiz yerde gümbür gümbür herkes 2023'e hazırlanıyor. CHP ve yancılarının birlikteliği devletin imkanlarını bölüşme üzerine kurulu bir paravan şirket gibidir. Bazen diyorlar, başbakanlık verecek, yardımcılık verecek. Şaşırdılar. Masanın altında dışında kalan var. Onların durumu ne olacak. Bizim Cumhur İttifakı olarak öyle bir derdimiz yok. Bunların yağma ittifakı, milletimize güven vermez. Fotoğrafa bakınca ülkemiz adına üzüldük. Anlaşılan o ki seçimde kendimizle yarışacağız. Her seçim öncesi terör örgütleriyle sosyal medyasıyla sokak dedikodularıyla linç kampanyaları yapılmıştır. Son günlerde yaşanan hadiseler bunlarla fazlasıyla karşılaşacağımızı gösteriyor. Bize gurur, kibir yakışmaz. Tevazu ehli olacağız. Muhalefetin yalan ve iftiralarına en etkili cevap sahada verdiğimiz cevaptır.
"CHP'NİN SİYASETİNDE MİLLET YOKTUR"
Ülkemiz Hans'ın elinde değil, Ayşe ve Fatma'nın elinde yükseliyor. Bunlar varken senin ne işin var oralarda. CHP ve yoldaşlarının siyasetinde millet yoktur. Bu yapı sadece Türkiye'nin büyümesinin önüne geçmek için kurulmuş sunu bir ittifaktır. Kendi meselelerini çözemeyen acizler topluluğunun ülkenin sorunlarını çözmesi ham bir hayaldir. Perişan halleriyle seçime kadar gidebilirler mi bilmiyoruz.
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