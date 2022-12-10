Başkan Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na ithal danışman tepkisi: Onları da alıp Togg’un üretim merkezini ziyarete git

İTHAL DANIŞMANLARINI AL DA TOGG'U ZİYARET ET

Samsun'un her alanda artan başarılarıyla iftihar ediyoruz. Teknofest Karadeniz'in yankıları halen sürüyor. Yıllardır gurur örselenen bu asil milletin evlatları azmin önünde hiçbir engelin duramayacağını gösteriyor. Teknofest gençliği gümbür gümbür geliyor.Türkiye teknolojiyi sadece tüketen değil tasarlayan, üreten ve ihraç eden güce dönüşüyor. Savunma sanayi başta pek çok alanda ülkemizin yakaladığı başarıyı dost düşman kabul ediyor. Tasarım merkezlerimizle, 92 teknoparkımızla teknolojiye dair ne varsa her alanda varlığımızı hissettiriyoruz. Muhalefetin ülkemizin geldiği seviyeden habersiz olduğunu görüyoruz.

Çocukların bile yaptığı işi teknoloji devi sananlar milletini de tanımıyor demektir. CHP'nin başındaki zat'a Teknofest'e yaptığı kısa ziyaret faydalı olmamış. İthal danışmanlarını da yanına alarak en azından TOGG'un üretim üssünü ziyaret etmesini tavsiye ediyorum. Bu zavallı ülkesini ne sanıyor. Önce Togg'u ziyaret etmek istediğini yönetim kurulu başkanına söylüyor. Ben de kendisine 'Sanayi ve Teknoloji Bakanı'nı yanına alacaksın' dedim. 'Bakan gelecekse gelmem' demiş. Bu ne demektir. Danışıklı dövüşten yana. Samimiysen buyur yanındaki ithal danışmanları da al gelsinler. Teknoloji bildiğini sandığın elemanlar ne kadar beyinleri çalışıyor, gelsin görsünler.