06 Aralık 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Başkan Erdoğan'dan TİSK 28. Olağan Genel Kurulu'nda önemli açıklamalar | Asgari ücret mesajı

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan TİSK 28. Olağan Genel Kurulu'nda önemli açıklamalar | Asgari ücret mesajı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.12.2022 Güncelleme Tarihi: 06.12.2022
ABONE OL
Son dakika: Başkan Erdoğan’dan TİSK 28. Olağan Genel Kurulu’nda önemli açıklamalar | Asgari ücret mesajı

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da düzenlenen Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) 28. Olağan Genel Kurulu'nda önemli açıklamalarda bulunuyor. Asgari ücretle ilgili açıklama yapan Başkan Erdoğan, "İşverenlerle anlayış içinde hareket ettik." dedi. Erdoğan, "Uyguladığımız ekonomi programı ile ülkemizi en büyük 10 ekonomi arasına çıkaracağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın." ifadelerini kullandı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA