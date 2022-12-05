Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul İnsan Kaynakları Forumu’na yazılı mesaj gönderdi: Son 20 yılda çok ciddi mesafe katettik

Ülkeye teşrif ederek kıtaların ve kültürlerin buluşma noktası İstanbul'a gelen misafirlere "Hoş geldin" dileğinde bulunan Erdoğan, "Türkiye olarak fırsat eşitliği, şeffaflık, hesap verilebilirlik, yenilikçilik ve liyakat gibi değerleri esas alan bir insan kaynağı kültürünü kamu ve özel sektörümüze yerleştirmenin gayretindeyiz. Son 20 yılda demokrasi, temel hak ve özgürlükler, altyapı yatırımlarıyla dijitalleşme alanlarında attığımız adımlarla bu yönde çok ciddi mesafe katettik. Hangi inanca, görüşe, kökene sahip olursa olsun hiçbir vatandaşımızın ötekileştirilmediği, ayrımcılığa uğramadığı, hayallerine giden yolda suni engellerle karşılaşmadığı bir iklimi ülkemiz genelinde hakim kıldık." ifadesini kullandı.