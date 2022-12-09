CHP fiyaskosu ile ilgili dikkat çeken detaylar: Yüzyıl çağrısı değil teslimiyet belgesi

DAĞ FARE DOĞURDU

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Siyasette rekabet vizyon ve projelerle edilir. CHP ile özdeşleşen bir şey oldu ve yine dağ fare doğurdu. Başdanışmanı ABD'de olan bir anlayış nasıl Türkiye'nin milli çıkarlarını muhafaza edecek ve yaşatacak? Biz ülkemizi, bu toprakların aklıyla ve diliyle inşa ettiğimiz Türkiye Yüzyılı'na hazırlıyoruz" dedi.