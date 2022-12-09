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Elazığ'da 'Silindir' operasyonu: 22 şüpheli adliyeye sevk edildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.12.2022
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Elazığ’da ’Silindir’ operasyonu: 22 şüpheli adliyeye sevk edildi

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı koordinesinde Organize Suç Örgütleri ve bu örgütlere silah sağlayan suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda Elazığ ve Bingöl’de yakalanarak gözaltına alınan 22 şüpheli adliyeye sevk edildi.

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