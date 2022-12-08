Son dakika: EYT'de yaş sınırı | Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den flaş açıklama
Son dakika haberleri... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT'de yaş sınırıyla ilgili soruya, "Genel Kurul'daki bütçe görüşmelerinde açıklayacağım" dedi.
Son dakika haberleri... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT'de yaş sınırıyla ilgili soruya, "Genel Kurul'daki bütçe görüşmelerinde açıklayacağım" dedi.
Peki EYT'de son durum ne? EYT nasıl olacak? EYT'de yaş sınırı şartı kalktı mı? EYT yaş sınırı nasıl olacak? EYT'de yaş hesabı nasıl olacak? 8 eylül 1999'dan önce çalışan herkes EYT kapsamında mı? EYT'de yaş hesabı nasıl olacak? 9 Eylül 1999'dan sonra çalışmaya başlayan EYT kapsamına girer mi?
İşte merak edilen sorulara Faruk Erdem'in cevapları:
"Toplantıda Meclis Grup Başkanvekillerinin de olması aslında bir yasal düzenleme üzerinde çalışıldığını gösteriyor. Bugüne kadar teknik çalışma yapıldı. Şimdi artık onun bir yasa çerçevesi içine alınıp Meclis'te ele alınması söz konusu. Öyle görünüyor ki bu toplantıda bu konu konuşuldu. Bundan önceki toplantılarda birçok alternatif masaya geldi ve konuşuldu. Bunların içinde yaş, yıl ve prim şartları oldu.
Netice itibariyle Çalışma Bakanlığının önünde bir veri seti var. Kimlerin hak sahip olduğu kimlerin EYT'den yararlanacağı bütün bu rakamlar bakanlığın önündeki verilerde var. Alternatif bir sürü çalışma yapıldı. Kimlerin kapsama gireceğini artık herkes biliyor. 8 Eylül 1999 öncesi sigortalı olmuş ve çalışmaya başlayıp prim ödemiş herkes EYT'li olacak.
Kimlerin kapsama gireceği konusu ise yasanın çerçevesini öğrenince açıklayabileceğimiz bir durum. Yaş meselesinde bu EYT'li vatandaşlarımız 8 Eylül 1999 yılında çıkarılan yasayla yaş şartına takılmış durumda. Dolayısıyla bu sorunun çözümüne yönelik bir çalışma yapıldı. Tabi burada alternatifli birçok tasarı hazırlanmış durumda.
Masaya yaş şartı geldi. Hatta 2 çeşit yaş şartı söz konusu oldu. Bunlardan birincisi kadınlarda 48 erkeklerde 50, diğeri ise kadınlarda 50 erkelerde 52 yaş sınırının olması. Prim gün sayısı 8 Eylül 1999 öncesine dönülecek yaşta da böyle bir sınır getirilmesi masaya geldi. Ancak bu yaş meselesi ve diğer konularla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Şu an bunların üzerinde konuşuluyor ve değerlendirme yapılıyor.
Bu öneriler masaya geliyor ve bunlar dışarıya sızdığı zaman biz bunları buradan paylaşıyoruz. Bu noktada yasanın içeriğini beklemek gerekir. Ama aldığımız bilgiler bu önerinin masaya geldiği yönünde. Elbette buna itirazlar da oluyor; netice itibariyle 'yaşa takılanlar var ve tekrar bir yaş şartı gelmesi doğru değil' diye.
8 Eylül 1999 öncesine baktığın zaman bu sorun 90'lı yıllarda yapılan popülist politikalarla ortaya çıkmış durumda. 18 yaşında işe başlayan bir kadın 38 yaşında emekli olmuş. 18 yaşında işe başlayan bir erkek 43 yaşında emekli olmuş. İşte bu emeklilik imkanları getirildiği için sistem çökmüş. Büyük maddi zararlar ortaya çıkmış durumda. 38 yaş çok erken ve genç bir yaş. İşte bunlar olduğu için sistem çökmüş. Bu yaşanınca o zaman ki koalisyon hükümeti bu yasayı çıkarmış. Hatta 99 sonrası için 60 yaş getirildi.
Bugün oluşmuş bir sorun var ortada. İşte bu sorunu çözmek için bir çalışma yürütülüyor. İşte masaya bir takım öneriler gelip gidiyor. Bunlar üzerinde çalışma yapılıp değerlendiriliyor. Bunun resmi açıklama yapıldıktan sonra değerlendirmek lazım. Ama bu önerilerin geldiğini duyduk ve paylaştık.
SSK açısından belli bir prim ve yılın dolması lazım. Artık bunu hepimiz biliyoruz. Prim eksik ise bunu tamamlamak gerekiyor. 8 Eylül 99 öncesindeki prim şartı en az SSK'da 5 bindi. Şu anda bir prim şartı fa gelecek mi? Bu da masaya gelen şartlar arasındaydı. Ama en az 5 bin prim olması gerekiyor. Eksik prim varsa bunu doldurmanın yolları var. Doğum ve askerlik borçlanması gibi çeşitli alternatifler var. Dolayısıyla burada primi tamamlamak gerekiyor. Hiç tamamlayamayacak olanlar için ise 3 bin 600 prim gününden kısmı emeklilik hakkı var.
Eğer yaş şartı kaldırılırsa 1,5 milyon kişi hemen emekli olabilir. Aralık sonuna doğru bu rakamlar 2 milyona kadar gidebilir. Buradan anlaşılacağı üzere insanlar primlerini tamamlamaya başlamış durumda. Staj ve çıraklıkla işe başlamış yani ilk sigortasını bu şekilde yapmış çok vatandaşımız var. Bunlar şu anki mevzuata göre sigorta başlangıcı sayılmıyor. O dönemde yatırılan primler de emeklilik hesabında kullanılmıyor.
Bu vatandaşların bu yönde talepleri var. Ama şuan ki mevzuata göre bu sayılmıyor. 18 yaş önemli ama 18 yaşın öncesinde sigortalı olanlar staj ve çıraklık haricinde normal çalışmaya başlamış 16-17 yaşında bir vatandaş başlangıcı emeklilik hesabında başlangıç kabul ediliyor. Yatırılan primler de geçerli. Sadece yıl şartı 18 yaşından sonra başlıyor."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- EYT YAŞ SINIRI SON DAKİKA: Bakan Bilgin açıkladı! Bugün EYT'de yaş şartı belli olacak mı? 48-50 yaş sınırı gelecek mi?
- Gönül Dağı hayranları o tarihi bekliyordu! Yayın akışını görenler hayrete düştü! Gönül Dağı ne zaman başlayacak? TRT 1 YAYIN AKIŞI
- İBB BURS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI! 2022 İBB burs başvuru sonuçları açıklandı mı? TC kimlik numarası, doğum günü tarihi...
- TOKİ HAFTALIK KURA TAKVİMİ: Sıra Karadeniz'de! Hangi iller var?
- İŞKUR MSB bin 115 İŞÇİ ALIMI! Milli Savunma Bakanlığı CANLI KURA ÇEKİMİ ne zaman? MSB başvuru sonuçları belli oldu mu?
- MSB 555 PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI | Sözleşmeli personel alımı şartları neler? Büro Personeli, Hemşire, Tekniker, Mühendis... İşte kontenjan sayısı
- 2022 TOKİ ÇANKIRI İLÇE İLÇE KURA SONUÇLARI! TOKİ Çankırı kura çekilişi İSİM LİSTESİ! Çerkez, Ilgaz, Kızılırmak, Merkez, Korgun...
- AKSARAY TOKİ KURA SONUÇ EKRANI | TOKİ Aksaray NİHAİ ve YEDEK İSİM LİSTESİ | Eskil, Gülağaç, Güzelyurt, Merkez, Ortaköy kura sonuçlar
- MSB 1115 işçi alımı kura sonuçları 2022 ne zaman açıklanacak? MSB kura çekimi saat kaçta yapılacak, isim listesi açıklandı mı?
- Masterchef ödül oyununu hangi takım kazandı? 7 Aralık Masterchef ödül oyununu kim kazandı?
- Sağlık Bakanlığı maaş promosyon anlaşması yapıldı mı? Sağlık Bakanlığı maaş promosyonu ne kadar, kaç TL olacak?
- Yalı Çapkını 12. bölüm fragmanı ağızları açık bıraktı! Seyran, Ferit'e sarılıyor! Endişe tavan yaptı...