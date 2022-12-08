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Maltepe 2. Zırhlı Tugay davası! Karar verildi

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Giriş Tarihi: 08.12.2022 Güncelleme Tarihi: 08.12.2022
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Maltepe 2. Zırhlı Tugay davası! Karar verildi

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde, Maltepe 2. Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda görevli, aralarında rütbeli askerlerinde bulunduğu 28'i tutuklu 138 askerin yargılandığı dava mahkeme, 42 sanığa 1 yıl 6 ay ile 15 yıl arasında değişen oranlarda hapis cezası verdi. Heyet, 73 sanık hakkında ceza verilmesine yer olmadığına, 23 sanığın ise tüm suçlardan beraatine hükmetti.

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