HaberlerGaleriEYT'de K, Ş, S harfleri varsa emekliliğiniz iptal olabilir! Hemen e-Devlet'ten sigorta dökümünüzü kontrol edin!
EYT'de K, Ş, S harfleri varsa emekliliğiniz iptal olabilir! Hemen e-Devlet'ten sigorta dökümünüzü kontrol edin!
EYT düzenlemesinde artık son viraja girildi. Aralık ayında Meclis'e gelecek olan EYT ile emekli olmayı bekleyen milyonlarca vatandaşın dikkat etmesi gereken bazı hususlar bulunuyor. Sigorta dökümünde yer alan bazı harfler dikkat çekiyor. Uzmanlar, sigorta dökümünde bu harfler varsa EYT düzenlemesi kapsamında dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor. EYT yasası çıkmadan e-Devlet üzerinden hemen kontrol edebilirsiniz. İşte haberin detayları...