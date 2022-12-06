EYT’de K, Ş, S harfleri varsa emekliliğiniz iptal olabilir! Hemen e-Devlet’ten sigorta dökümünüzü kontrol edin!

SİGORTA DÖKÜMÜNDE "K" HARFİ NE ANLAMA GELİYOR?

"Kontrollü işyeri" olarak adlandırılan "K" harfi, denetim elemanları tarafından işyeri ile ilgili bir takım sıkıntıların olabilme ihtimali söz konusu olduğu takdirde ekleniyor. Kısaca "K" harfi var ise bu işyeri denetim elemanının gözetiminde iş yapıyor.