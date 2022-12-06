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EYT'de K, Ş, S harfleri varsa emekliliğiniz iptal olabilir! Hemen e-Devlet'ten sigorta dökümünüzü kontrol edin!

EYT düzenlemesinde artık son viraja girildi. Aralık ayında Meclis'e gelecek olan EYT ile emekli olmayı bekleyen milyonlarca vatandaşın dikkat etmesi gereken bazı hususlar bulunuyor. Sigorta dökümünde yer alan bazı harfler dikkat çekiyor. Uzmanlar, sigorta dökümünde bu harfler varsa EYT düzenlemesi kapsamında dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor. EYT yasası çıkmadan e-Devlet üzerinden hemen kontrol edebilirsiniz. İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.12.2022 15:31
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EYT’de K, Ş, S harfleri varsa emekliliğiniz iptal olabilir! Hemen e-Devlet’ten sigorta dökümünüzü kontrol edin!

EYT'de süreç hızla sona doğru yaklaşıyor. EYT kapsamında emeklilik için bekleyişte olan çalışanların sigorta dökümlerini kontrol ettirmeleri gerekiyor. e-Devlet sistemi üzerinden görüntülenebilen hizmet dökümlerinin baş kısmında sol tarafında K, Ş, S harfleri varsa emekliliğiniz tehlikeye girebilir. Uzmanlar EYT yasası çıkmadan sigorta dökümünüzü kontrol etmeniz konusunda uyarılarda bulunuyor.

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EYT’de K, Ş, S harfleri varsa emekliliğiniz iptal olabilir! Hemen e-Devlet’ten sigorta dökümünüzü kontrol edin!

EYT'DE BU HARFLERE DİKKAT!

EYT düzenlemesi Aralık ayında Meclis'e gelecek ve Ocak 2023 itibarıyla yasalaşacak. Bu kapsamda ilk etapta 1,5 milyon vatandaş emekli olacak. EYT için geri sayım başlarken, milyonlarca kişiyi ilgilendiren önemli bir uyarı yapıldı.

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EYT’de K, Ş, S harfleri varsa emekliliğiniz iptal olabilir! Hemen e-Devlet’ten sigorta dökümünüzü kontrol edin!

e-Devlet sistemi üzerinden kontrol edebileceğiniz sigorta hizmet dökümüne baktığınızda sigorta prim listenizde K, Ş, S harfleri bulunuyorsa bu harfler emekliliğinizi ya da sigortanızı iptal ettirebilir.

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EYT’de K, Ş, S harfleri varsa emekliliğiniz iptal olabilir! Hemen e-Devlet’ten sigorta dökümünüzü kontrol edin!

EYT'DE K, Ş, S HARFLERİ NE ANLAMA GELİYOR?

"S" harfi: Sahte işyeri
"Ş" harfi: Şüpheli işyeri
"K" harfi: Kontrollü işyeri

harfleri ile kodlanıyor.

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EYT’de K, Ş, S harfleri varsa emekliliğiniz iptal olabilir! Hemen e-Devlet’ten sigorta dökümünüzü kontrol edin!

SİGORTA DÖKÜMÜNDE "K" HARFİ NE ANLAMA GELİYOR?

"Kontrollü işyeri" olarak adlandırılan "K" harfi, denetim elemanları tarafından işyeri ile ilgili bir takım sıkıntıların olabilme ihtimali söz konusu olduğu takdirde ekleniyor. Kısaca "K" harfi var ise bu işyeri denetim elemanının gözetiminde iş yapıyor.