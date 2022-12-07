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EYT için gözler 12 Aralık'ta! Kapsamına ilişkin kulislerde bomba iddia! Doç.Dr. Resul Kurt detayları açıkladı

ÖZEL HABER
Giriş Tarihi: 07.12.2022 Güncelleme Tarihi: 07.12.2022
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EYT için gözler 12 Aralık’ta! Kapsamına ilişkin kulislerde bomba iddia! Doç.Dr. Resul Kurt detayları açıkladı

Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği EYT'nin açıklanacağı tarih artık yaklaşırken konuya ilişkin detayları ve kulislerdeki son bilgileri Çalışma ekonomisti Doç.Dr. Resul Kurt A Haber'de aktardı. EYT'nin kapsamına ilişkin çarpıcı detaylar veren Kurt, son bir ayda yaşanan gelişmeleri paylaştı. Peki EYT ne zaman çıkacak? EYT kimleri kapsayacak? İşte detaylar...

Türkiye'de milyonlarca vatandaşın beklediği EYT'ye ilişkin yeni gelişmeler yaşanmaya devam ederken konuya ilişkin son hazırlıklar da sürüyor.

GÖZLER KABİNE TOPLANTISINDA

EYT bekleyen vatandaşlar yaş sınırının kaldırılmasını talep ederken bu konuda atılacak adım ve EYT'nin ne zaman açıklanacağı merakla bekleniyor. Bu kapsamda gözler 12 Aralık günü yapılacak kabine toplantısına çevrildi.

MİLYONLARCA KİŞİ YARARLANACAK

Kamuoyunda 'emeklilikte yaşa takılanlar' olarak bilinen vatandaşlardan ilk olarak 2 milyona yakın kişinin emekli olacağı düşünülüyor. EYT yasasının geçerlilik tarihinin ise 1 Ocak 2023 olarak düzenlenmesi bekleniyor.

BAŞKAN ERDOĞAN BAKANLARLA GÖRÜŞTÜ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, EYT konusunda Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile görüştü. Görüşmede her iki bakan da EYT konusunda sunum yaptı. EYT'nin Aralık ayı içerisinde TBMM'ye gelmesi bekleniyor.

DETAYLARI A HABER'DE AÇIKLADI

Çalışma ekonomisti Doç.Dr. Resul Kurt A Haber ekranlarından yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında milyonların merakla beklediği EYT'ye ilişkin açıklamalarda bulundu.

SON BİR AYDIR YAŞ KRİTERİ KONUŞULMUYOR

Uzun bir süre EYT için 48-50 yaş kriterinin geleceğini düşünüyorduk. Son bir aydır bu durum konuşulmuyor. EYT'nin çözüleceği haberleri çıkınca EYT'li insanlar yaş sınırı hiç olmasın istediler.

BEKLENENİ PAYLAŞTI

Son bir ayda da EYT ile ilgili herhangi bir yaş kriteri aranmayacağı, 1999 öncesi yaş şartı olmayan kadınların 20, erkeklerin 25 sigortalılık süresi kapsamında emekli olacağı konuşuluyor. Bir sinyal alınmış oldu. EYT'lilerin de beklentisi karşılanacak gibi duruyor.

ESKİLERİN TABİRİYLE AYRAN KABARDI

Burada ekonomik açıdan büyük de bir rakam olacak. EYT kapsamında olan vatandaşlara bir yanıt verilecek. Eskilerin tabiriyle ayran kabardı. Şu anki beklenti yaş olmaması.

MESLEK LİSELERİ ÖNERİSİ

Farklı taleplerde gündeme geldi. Staj sigortası bunlardan biri. Meslek liseleri Türkiye'nin kurtuluşudur. Bir musluk değiştirecek usta yok. Meslek liselerinin de önemsenmesi lazım. Gerekirse devlet uzun vadeli primleri de ödemeli.

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