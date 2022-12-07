EYT için gözler 12 Aralık’ta! Kapsamına ilişkin kulislerde bomba iddia! Doç.Dr. Resul Kurt detayları açıkladı

BEKLENENİ PAYLAŞTI

Son bir ayda da EYT ile ilgili herhangi bir yaş kriteri aranmayacağı, 1999 öncesi yaş şartı olmayan kadınların 20, erkeklerin 25 sigortalılık süresi kapsamında emekli olacağı konuşuluyor. Bir sinyal alınmış oldu. EYT'lilerin de beklentisi karşılanacak gibi duruyor.