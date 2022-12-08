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Kemal Kılıçdaroğlu'nun icazet turunun yeni durağı Almanya! ABD kadrosundan atanan başdanışman Jeremy Rifkin de eşlik edecek

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Giriş Tarihi: 08.12.2022 Güncelleme Tarihi: 08.12.2022
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Kemal Kılıçdaroğlu’nun icazet turunun yeni durağı Almanya! ABD kadrosundan atanan başdanışman Jeremy Rifkin de eşlik edecek

Yurt dışı gezilerinde ABD'den siyasi destek, İngiltere'den de sıcak para arayışına çıkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni durağı Almanya. CHP liderinin buradaki ziyaretlerine ABD'li başdanışmanı Jeremy Rifkin de eşlik edecek.

2023 seçimlerine geri sayım başlarken, muhalefet cephesinde de hareketlilik sürüyor.

Son olarak 6'lı masada aday olması beklenen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da kamuoyunda tartışmalara neden olan ABD ve İngiltere ziyareti sonrası yeni bir program belirledi.

SIRADAKİ DURAK ALMANYA
Kemal Kılıçdaroğlu, bu kez Almanya'ya giderek bir dizi temaslarda bulunacak.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, yurt dışı temaslarının üçüncü ayağı olan Almanya gezisini 14-17 Aralık tarihleri arasında yapacak.

ÜNİVERSİTE ZİYARETLERİ YAPACAK
Kılıçdaroğlu, Berlin'de üniversiteler ve endüstri kuruluşları ile çevre ve doğayla uyumlu finans şirketlerini ziyaret edecek. Ayrıca uluslararası basın kuruluşlarına yönelik basın toplantısı düzenleyecek.

ABD'Lİ DANIŞMAN RİFKİN DE EŞLİK EDECEK
Bu geziye Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Jeremy Rifkin de eşlik edecek. Bu, Rifkin'in katıldığı ilk CHP etkinliği olacak.

Gazeteci İsmail Saymaz'ın haberine göre; Rifkin'in yanı sıra CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Genel Sekreter Selin Sayek Böke ve Parti Meclisi üyesi Yunus Emre de ziyarette hazır bulunacak.

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