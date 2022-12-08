Kemal Kılıçdaroğlu’nun icazet turunun yeni durağı Almanya! ABD kadrosundan atanan başdanışman Jeremy Rifkin de eşlik edecek

ABD'Lİ DANIŞMAN RİFKİN DE EŞLİK EDECEK

Bu geziye Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Jeremy Rifkin de eşlik edecek. Bu, Rifkin'in katıldığı ilk CHP etkinliği olacak.

Gazeteci İsmail Saymaz'ın haberine göre; Rifkin'in yanı sıra CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Genel Sekreter Selin Sayek Böke ve Parti Meclisi üyesi Yunus Emre de ziyarette hazır bulunacak.