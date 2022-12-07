Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz'a bıçaklı saldırı: Hastaneye kaldırıldı
Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, Ankara'daki ofisinde bıçaklı saldırıya uğradı. Yılmaz'ın hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Gelişmeleri aktaran A Haber Muhabiri Murat Sekban, Yılmaz'ın sağ kalçasından defalarca bıçaklandığını, sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.
Olay, Yenilik Partisi'nin Çankaya ilçesindeki genel merkezinde meydana geldi. Yenilik Partisi Genel Başkanı, 26'ncı ve 27'nci dönem Ardahan milletvekili Öztürk Yılmaz, kendisiyle görüşmek için gelen kimliği belirsiz kişi tarafından bıçaklandı.
İLK MÜDAHALE OLAY YERİNDE YAPILDI: HASTANEYE KALDIRILDI
Yılmaz, kalçasından yaralanırken, saldırgan ise kaçtı. Partililerin ihbarıyla gelen sağlık görevlileri, Yılmaz'a ilk müdahaleyi yaptı.
Öztürk Yılmaz, daha sonra ambulansla özel hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Yenilik Partisi'nden yapılan açıklamada, "13'üncü Cumhurbaşkanlığı adayı ve Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz ofisinde bıçaklı saldırıya uğradı" denildi.
"KALÇASINDAN BIÇAK DARBELERİ ALDI"
Gelişmeleri aktaran A Haber Muhabiri Murat Sekban, "Yılmaz, çalışmalarına genel merkezde devam ediyordu. Sekreterinin yanında bir kişi vardı. O kişi Öztürk Yılmaz'ın yanına girdi, bir süre içeride kaldıktan sonra bağırışlar üzerine sekreter odaya girdi. Yılmaz, yerde bıçaklanmış şekilde bulundu. Saldırgan olay yerinden kaçtı. Sağ kalçasından aldığı bıçak darbeleriyle yaralandı. Genel merkeze yakın bir noktadaki hastaneye kaldırıldı. Asayiş ekipleri de soruşturma başlattı. Güvenlik kameraları taranıyor. Şimdilik sağlık durumunun iyi olduğunu biliyoruz." dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Platform Turizm halka arz ne zaman yapılacak? Platform Turizm halka arz eşit mi, oransal mı? Hisse kodu...
- ChatGBT nedir? ChatGBT ne işe yarıyor, nasıl kullanılıyor? ChatGBT ücretli mi, bedava mı?
- Doğduğunuz gün kişilik özelliklerinizi belirliyor! Doğum günü KARAKTER TESTİ! Eğer Perşembe günü doğduysanız…
- 2023 kıdem tazminatı ne kadar olacak? Kıdem tazminatı hesaplama nasıl yapılır?
- BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 2023: Kalem kalem hesaplandı! Bedelli Askerlik en düşük kaç TL olacak?
- EMEKLİ MAAŞ SORGULAMA EKRANI! Bugün emekli olsam ne kadar maaş alırım? SGK 4A 4B 4C emekli maaş hesaplaması nasıl yapılır?
- Kistik fibrozis hastalığı nedir, tedavisi var mı? Kistik fibrozis hastalığı belirtileri neler?
- Zincir marketler fiyat karşılaştırması nasıl yapacak? Zincir marketlere getirilen yeni kural ne? BİM, ŞOK, A101, MİGROS...
- VGM burs sonuçları açıklandı mı? 2022 Vakıflar Genel Müdürlüğü burs sonuçları nasıl öğrenilir? VGM burs ücreti ne kadar, kaç TL?
- SON DAKİKA: 7 Aralık Ankara'da deprem mi oldu? Ankara deprem merkez üssü neresi? Şiddeti kaç?
- 7 ARALIK 2022 CANLI DÖVİZ KURLARI: Bugün dolar ne kadar oldu? 7 Aralık Çarşamba euro kaç TL?
- ATA AÖF vize sonuç sorgulama ekranı | ATA AÖF vize sınavları belli oldu mu? Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi akademik takvimi