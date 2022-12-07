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Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz'a bıçaklı saldırı: Hastaneye kaldırıldı

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Giriş Tarihi: 07.12.2022 Güncelleme Tarihi: 07.12.2022
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Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz’a bıçaklı saldırı: Hastaneye kaldırıldı

Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, Ankara'daki ofisinde bıçaklı saldırıya uğradı. Yılmaz'ın hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Gelişmeleri aktaran A Haber Muhabiri Murat Sekban, Yılmaz'ın sağ kalçasından defalarca bıçaklandığını, sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

Olay, Yenilik Partisi'nin Çankaya ilçesindeki genel merkezinde meydana geldi. Yenilik Partisi Genel Başkanı, 26'ncı ve 27'nci dönem Ardahan milletvekili Öztürk Yılmaz, kendisiyle görüşmek için gelen kimliği belirsiz kişi tarafından bıçaklandı.

İLK MÜDAHALE OLAY YERİNDE YAPILDI: HASTANEYE KALDIRILDI

Yılmaz, kalçasından yaralanırken, saldırgan ise kaçtı. Partililerin ihbarıyla gelen sağlık görevlileri, Yılmaz'a ilk müdahaleyi yaptı.

Öztürk Yılmaz, daha sonra ambulansla özel hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Yenilik Partisi'nden yapılan açıklamada, "13'üncü Cumhurbaşkanlığı adayı ve Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz ofisinde bıçaklı saldırıya uğradı" denildi.

"KALÇASINDAN BIÇAK DARBELERİ ALDI"

Gelişmeleri aktaran A Haber Muhabiri Murat Sekban, "Yılmaz, çalışmalarına genel merkezde devam ediyordu. Sekreterinin yanında bir kişi vardı. O kişi Öztürk Yılmaz'ın yanına girdi, bir süre içeride kaldıktan sonra bağırışlar üzerine sekreter odaya girdi. Yılmaz, yerde bıçaklanmış şekilde bulundu. Saldırgan olay yerinden kaçtı. Sağ kalçasından aldığı bıçak darbeleriyle yaralandı. Genel merkeze yakın bir noktadaki hastaneye kaldırıldı. Asayiş ekipleri de soruşturma başlattı. Güvenlik kameraları taranıyor. Şimdilik sağlık durumunun iyi olduğunu biliyoruz." dedi.

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