Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz’a bıçaklı saldırı: Hastaneye kaldırıldı

"KALÇASINDAN BIÇAK DARBELERİ ALDI"

Gelişmeleri aktaran A Haber Muhabiri Murat Sekban, "Yılmaz, çalışmalarına genel merkezde devam ediyordu. Sekreterinin yanında bir kişi vardı. O kişi Öztürk Yılmaz'ın yanına girdi, bir süre içeride kaldıktan sonra bağırışlar üzerine sekreter odaya girdi. Yılmaz, yerde bıçaklanmış şekilde bulundu. Saldırgan olay yerinden kaçtı. Sağ kalçasından aldığı bıçak darbeleriyle yaralandı. Genel merkeze yakın bir noktadaki hastaneye kaldırıldı. Asayiş ekipleri de soruşturma başlattı. Güvenlik kameraları taranıyor. Şimdilik sağlık durumunun iyi olduğunu biliyoruz." dedi.