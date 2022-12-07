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Son dakika: Beştepe'de Anayasa toplantısı! Başkan Erdoğan liderliğinde başladı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 07.12.2022 Güncelleme Tarihi: 07.12.2022
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Son dakika: Beştepe’de Anayasa toplantısı! Başkan Erdoğan liderliğinde başladı

Son dakika haberleri... Beştepe'de Anayasa toplantısı başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki toplantıya Meclis Başkanı Şentop da katılıyor.

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