İstanbullunun çilesi bitmiyor! Bu kez de ray yerinden çıktı: Vatandaşlar tramvay yolunda yürüdü
İstanbul'da, Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda raydaki bir parçanın yerinden çıkması sonucu seferler bir süre aksarken, yolcular tramvay yolunda yürüdü. İBB'den konuya ilişkin yapılan açıklamada, " Teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Kabataş-Yusufpaşa ve Fındıkzade-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır." ifadeleri kullanıldı. Rayın tamir edilmesinin ardından seferler normale döndü.
Alınan bilgiye göre, Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı Bağcılar istikameti Fındıkzade istasyonunda raydaki bir parça yerinden çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine istasyondaki görevliler, çıkan parça için çalışma başlattı.
VATANDAŞLAR TRAMVAY YOLUNDA YÜRÜDÜ
Bu sırada Bağcılar istikametine seyir halindeki tramvay, yolcularını indirerek Kabataş istikametine geri döndü. Yolcular, tramvay yolundan yürüyüp, bir sonraki istasyonda araca bindi.
İBB'DEN AÇIKLAMA: "TEKNİK ARIZA OLUŞTU"
Rayın tamir edilmesinin ardından seferler normale döndü.
Öte yandan, arıza sürerken İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Kabataş-Yusufpaşa ve Fındıkzade-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır." ifadeleri kullanıldı.
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