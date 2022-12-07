07 Aralık 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri İstanbullunun çilesi bitmiyor! Bu kez de ray yerinden çıktı: Vatandaşlar tramvay yolunda yürüdü

İstanbullunun çilesi bitmiyor! Bu kez de ray yerinden çıktı: Vatandaşlar tramvay yolunda yürüdü

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 07.12.2022 Güncelleme Tarihi: 07.12.2022
ABONE OL
İstanbullunun çilesi bitmiyor! Bu kez de ray yerinden çıktı: Vatandaşlar tramvay yolunda yürüdü

İstanbul'da, Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda raydaki bir parçanın yerinden çıkması sonucu seferler bir süre aksarken, yolcular tramvay yolunda yürüdü. İBB'den konuya ilişkin yapılan açıklamada, " Teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Kabataş-Yusufpaşa ve Fındıkzade-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır." ifadeleri kullanıldı. Rayın tamir edilmesinin ardından seferler normale döndü.

Alınan bilgiye göre, Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı Bağcılar istikameti Fındıkzade istasyonunda raydaki bir parça yerinden çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine istasyondaki görevliler, çıkan parça için çalışma başlattı.

VATANDAŞLAR TRAMVAY YOLUNDA YÜRÜDÜ

Bu sırada Bağcılar istikametine seyir halindeki tramvay, yolcularını indirerek Kabataş istikametine geri döndü. Yolcular, tramvay yolundan yürüyüp, bir sonraki istasyonda araca bindi.

İBB'DEN AÇIKLAMA: "TEKNİK ARIZA OLUŞTU"

Rayın tamir edilmesinin ardından seferler normale döndü.

Öte yandan, arıza sürerken İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Kabataş-Yusufpaşa ve Fındıkzade-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Tramvay ve İETT otobüsü ortalığı savaş alanına çevirdi TRAMVAY VE İETT OTOBÜSÜ ORTALIĞI SAVAŞ ALANINA ÇEVİRDİ
Tramvay seferlerinde aksama! TRAMVAY SEFERLERİNDE AKSAMA!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA