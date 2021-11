Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz: CHP 15 Temmuz'u önceden biliyordu dedi ve 14'üncü katı işaret etti

Öztürk Yılmaz'ın açıklamaları şöyle;

"Koyun olmayı reddeden bir insanım. ODTÜ mezunuyum ve yanlış gördüğüm şeye alet olmam. Kemal Kılıçdaroğlu,CHP'nin başına yakışmayan bir adam. FETÖ'cüler CHP'yi kontrol etmek isteyip, kaset kumpasıyla onu göreve getirmişler. Ben 'neden iktidar olamıyoruz' diye sorduğumda cevap alamıyorsun. CHP'de Genel Başkan Yardımcılığı tırıvırı bir makamdır.

HER ŞEY 14'ÜNCÜ KATTA DÖNÜYOR: 15 TEMMUZ'U BİLİYORLARDI



Üç şeye itiraz ettim, partinin iyice raydan çıkması, giderek iktidar alternatifi olmaktan çıkması, FETÖ ağzıyla konuşması ve orada hakimiyet kurması. 'FETÖ'cüleri ihraç et, bunları ihraç etmezsen seninle çalışmayacağım' dedim. Başından beri uyardım onu. CHP'de 14'üncü kat var. Her şey orada dönüyor. Ben darbeyi (15 Temmuz'daki girişim) daha önceden bildiklerini düşünüyorum."

KILIÇDAROĞLU'NUN 15 TEMMUZ YALANI



Öztürk Yılmaz'ın açıklamaları sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz yalanı da akıllara geldi.

Kılıçdaroğlu 15 Temmuz gecesi Atatürk Havalimanı bulunan darbecilere ait tankların arasından geçmiş, Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'nun evine gitmişti.

Halk hainlere karşı dururken Kılıçdaroğlu'nun bu hareketi Türkiye hafızasına kazınmıştı.

Kılıçdaroğlu geçtiğimiz ay hafızamızı sınayan bir açıklamada bulundu.

Partisinin grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz gecesi darbecilere karşı mücadele verdiğini iddia etti.