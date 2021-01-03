CHP'liler Öztürk Yılmaz'ın üzerine yürüdü

CHP'deki gerçekleri gün yüzüne çıkarttıktan sonra hedef haline gelen Öztürk Yılmaz, partiden atılmıştı. CHP'lilerin düşman ilan ettiği Yılmaz parti kurdu ve esnaf ziyaretine çıktı. CHP'den ayrılarak Yenilik Partisi'ni kuran Öztürk Yılmaz, geçtiğimiz günlerde İstanbul Kartal'da esnaf ziyaretlerinde bulundu.

Ziyarette Yılmaz, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu kastederek görevi bırakması gerektiği konusunda bazı CHP'lilerle tartıştı.

CHP'LİLER ÜZERİNE YÜRÜDÜ

Bir CHP'li, "Kafana çuval geçirdiler, Kılıçdaroğlu seni milletvekili yaptı" sözleri üzerine Yılmaz, vatandaşa dönerek "Hadi lan" dedi.

Öztürk Yılmaz, bu sözü sonrası orada bulunan CHP'lilerden büyük tepki topladı. CHP'liler daha sonra Yılmaz'ın üzerine yürüdü.