PKK'nın kadın yapılanma ağı deşifre oldu! Kandil'de yüz yüze talimat aldılar
Son dakika haberine göre Terör örgütü PKK'nın son dönemlerde gerçekleştirilen saldırılarda kadın elemanları kullanmasının ardından Ankara Emniyeti Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi örgütün son 8 yıldaki kadın yapılanma saha sorumlularını deşifre etti. Örgütün sözde üst düzey sorumluları arasında BDP'li eski yöneticiler de yer aldı.
PKK'nın Mersin ve İstanbul'da yaptığı eylemlerde kadınları kullanmasının ardından dikkatlerin çekildiği PKK'nın Kadın Alan yapılanmasına yönelik Ankara Emniyeti Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesinin yaptığı çalışmalar sonucunda şüpheli, tanık, gizli tanık ve alınan örgüt üyesi kişilerin ifade ve fotoğraftan teşhis beyanlarında terör örgütünün sözde Kadın Alan yapılanmasında Türkiye genelinde 2014-2022 yılları arasında yönetici seviyesinde faaliyet yürüten şüpheliler deşifre oldu.
KANDİL'DE YÜZ YÜZE TALİMAT ALDILAR
PKK/KCK Terör örgütünün kadın alan yapılanmasında faaliyet yürüten ve sözde kadro olarak adlandırılan şüphelilerle ilgili soruşturma sürecinde yapılan HTS baz birliktelikleri, para trafiği, konaklama ve seyahat bilgilerine yönelik çok yönlü analizler ile tanık ve etkin pişman ifadelerinde örgütün kadın yapılanmasıyla çarpıcı bilgiler elde edildi. Kadın yapılanmasındaki yöneticilerin örgütün üst düzey sorumlularından talimat almak için Kuzey Irak'taki Kandil olmak üzere PKK kamplarına gittikleri, etkisiz hale getirilen örgüt mensuplarının yakınlarına para aktarımı yaptıkları, şüphelilerden bir kısmının kuryelik yaptığı tespit edildi. Zanlıların, terör örgütüne sempatizan ve eylemci kazandırma amaçlı etkin ve kritik görevler aldıkları ve propaganda faaliyetlerinde öne çıkan isimlerden oldukları anlaşıldı. Tüm bu faaliyetlerin terör örgütünün talimatı ile gizlilik ve hiyerarşik yapıya bağlı şekilde sürdürüldüğü delillendirdi.
KURYELİK FAALİYETLERİNİ HATIRLAYAMADILAR
Şüphelilerden bir kısmı ifadelerinde örgütten talimat almak üzere terör örgütü kamplarına gittiklerine ilişkin Terör polisinin yaptığı analiz çalışmaları ile delilleri görüce "gezmeyi sevdikleri ya da parti çalışmaları için Kuzey Irak'a gittiklerini" söyledikleri öğrenildi. Yine para trafiklerinde örgüt mensuplarına aktardıkları tespit edilerek analiz raporları ve tanık beyanları sorulan zanlıları örgütsel ifade verdi. Zanlılar, "para gönderdikleri kişileri hatırlayamadıklarını" yalanına sarıldı.
8 HDP VE BDP'Lİ TUTUKLANDI
29 Kasım'da 14 ilde yapılan operasyonda gözaltına alınan 21 şüpheliden 17'si tutuklama talebi ile 4 ü ev hapsi talebi ile terör örgütü yöneticisi ve üyesi olmak, terör örgütü propagandası yapmak ve terörün finansmanı suçundan mahkemeye sevk edildi. 8 şüpheli tutuklanırken, 10 şüpheli hakkında ev hapsi, 3 şüpheli de hakkında da adli kontrol kararı verildi. Tutuklanan kişiler arasında eski HDP Parti Meclisi Üyesi B.A., Eski BDP Kadın Meclisi Üyesi H.K., Eski BDP Kadın Meclisi Üyesi H.G., Eski BDP Kadın Akademisi Üyesi M.O., Eski BDP Kadın Meclisi çalışanı G.D.'nin olduğu öğrenildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Strep A NEDİR, BULAŞICI MI? Strep A Türkiye'de görüldü mü? Strep A belirtileri neler, nasıl anlaşılır? Strep A tedavisi mümkün mü?
- SON DAKİKA AKARYAKIT İNDİRİMİ! Benzin ve motorine indirim yolda! 1 LT benzin, motorin, LPG KAÇ TL olacak?
- EYT'de YAŞ ŞARTI EŞİKTE! 1999 öncesi için kadınlarda ve erkeklerde kritik rakam AÇIKLANDI! EYT'de şartlar değişecek mi?
- Fenerbahçe-Alanyaspor maçı hangi kanalda? Alanyaspor-Fenerbahçe hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta? HAZIRLIK MAÇI BİLET FİYATLARI!
- 2022 TOKİ KARABÜK KURA SONUÇLARI İSİM İSİM LİSTE! Merkez, Eflani, Eskipazar, Safranbolu, Yenice...Karabük TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE!
- Wednesday 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Wednesday 2. sezon var mı, olacak mı?
- Çöp Adam'ın derlemesi ağızları açık bıraktı! Gülseren Budayıcıoğlu'nun dizisi Çöp Adam'ın sonu hayret uyandırdı! Halbuki o isim...
- BİLSEM 2023 sınavı ne zaman yapılacak? TAKVİM AÇIKLANDI! BİLSEM sınav tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?
- 2022 Aralık ayı Mazot ve Gübre Desteği yattı mı? Ziraat Bankası MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ SORGULAMA EKRANI!
- KPSS DHBT sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanır? KPSS sonuç tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?
- 2023 DGS sınavı ne zaman? ÖSYM duyurmuştu! DGS başvuruları hangi tarihte yapılacak? 2023 DGS SINAV TAKVİMİ!
- 8 Aralık Dolunay etkisi geliyor! En çok hangi burçlar etkilenecek? Çile, mutluluk, aşk, para... Boğa, Aslan, Terazi, Başak, Yay...