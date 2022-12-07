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Son dakika: CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun iddiaları | AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

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Giriş Tarihi: 07.12.2022 Güncelleme Tarihi: 07.12.2022
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Son dakika: CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun iddiaları | AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten önemli açıklamalar

Son dakika haberleri... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun iddiaları hakkında açıklamalarda bulundu. Çelik, "Hiçbir şekilde affedilir tarafı yoktur." dedi.

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