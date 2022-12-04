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Kara harekatı PKK/YPG’nin eteklerini tutuşturdu! Terörist elebaşı ABD'ye yalvardı: Ne olur bizi unutmayın
Pençe-Kılıç Harekatı ardından büyük panik yaşayan alçak terör örgütü PKK/YPG'de şimdi korkuyla kara harekatını bekleyeme başladı. Daha önce de yalvara yalvara yardım isteyen terör örgütü elebaşı Mazlum Kobani kod isimli Ferhat Abdi Şahin, Washington Post üzerinden ABD'ye seslenerek "Bizi unutmayın" ifadeleriyle yalvardı.