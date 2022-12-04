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Haberler Galeri Kara harekatı PKK/YPG’nin eteklerini tutuşturdu! Terörist elebaşı ABD'ye yalvardı: Ne olur bizi unutmayın

Kara harekatı PKK/YPG’nin eteklerini tutuşturdu! Terörist elebaşı ABD'ye yalvardı: Ne olur bizi unutmayın

Pençe-Kılıç Harekatı ardından büyük panik yaşayan alçak terör örgütü PKK/YPG'de şimdi korkuyla kara harekatını bekleyeme başladı. Daha önce de yalvara yalvara yardım isteyen terör örgütü elebaşı Mazlum Kobani kod isimli Ferhat Abdi Şahin, Washington Post üzerinden ABD'ye seslenerek "Bizi unutmayın" ifadeleriyle yalvardı.

Giriş Tarihi: 04.12.2022 14:26
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Kara harekatı PKK/YPG’nin eteklerini tutuşturdu! Terörist elebaşı ABD’ye yalvardı: Ne olur bizi unutmayın

Pençe-Kılıç Harekatı'ndan oldukça sert bir darba alan terör örgütü PKK/YPG endişeyle kara harekatını bekliyor.

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Kara harekatı PKK/YPG’nin eteklerini tutuşturdu! Terörist elebaşı ABD’ye yalvardı: Ne olur bizi unutmayın

"HALA GERGİNİZ"

Geçtiğimiz günlerde, PKK/YPG elebaşlarından Mazlum Kobani kod adlı Ferhat Abdi Şahin, Reuters'a telefonda adeta ağlamış, "Hala gerginiz, ABD, Türkiye'ye daha sert mesaj vermeli" demişti.

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Kara harekatı PKK/YPG’nin eteklerini tutuşturdu! Terörist elebaşı ABD’ye yalvardı: Ne olur bizi unutmayın

Birkaç gündür devam eden durumda değişen hiçbir şey yok. Halen PKK ABD'ye yalvarmaya, ABD basını ise PKK'nın sözcülüğünü yapmaya devam ediyor.

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Kara harekatı PKK/YPG’nin eteklerini tutuşturdu! Terörist elebaşı ABD’ye yalvardı: Ne olur bizi unutmayın

"AMERİKA'NIN SURİYE'DEKİ EN SADIK MÜTTEFİKİYİZ"

The Washington Post, Şahin'in "Amerika'nın Suriye'deki en sadık müttefikiyiz. Bizi unutmayın" başlıklı yeni bir yazısını yayılmadı.

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Kara harekatı PKK/YPG’nin eteklerini tutuşturdu! Terörist elebaşı ABD’ye yalvardı: Ne olur bizi unutmayın

ABD'den destek isteyen terörist skandal cümleler kurarak "Türkiye, bu yıl SDG'deki ve yönetimimizdeki pek çok meslektaşıma suikast düzenlendi" şeklinde açıklamalara yer verdi.