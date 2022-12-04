Son dakika! İçişleri Bakanlığı duyurdu: 13 DEAŞ ve 5 PKK’lı yakalandı

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle: Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı takip ve koordinesinde; Suriye Görev Gücü Cerablus ve El-Bab Jandarma Danışman Komutanlıkları unsurlarınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; Suriye Cerablus ve El Bab bölgesinde 03 Aralık 2022 tarihinde icra edilen operasyonlarda; taban genişletme, propaganda, eleman temini ile istihbarat toplama faaliyetleri yürüten ve aynı zamanda da eylem arayışı içerisinde olduğu değerlendirilen;