Son dakika! İçişleri Bakanlığı duyurdu: 13 DEAŞ ve 5 PKK'lı yakalandı
Son dakika haberleri... İçişleri Bakanlığı, Suriye Cerablus ve El Bab bölgesinde, Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı takip ve koordinesinde; 13 DEAŞ ve 5 PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütü mensubunun yakalandığını duyurdu.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle: Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı takip ve koordinesinde; Suriye Görev Gücü Cerablus ve El-Bab Jandarma Danışman Komutanlıkları unsurlarınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; Suriye Cerablus ve El Bab bölgesinde 03 Aralık 2022 tarihinde icra edilen operasyonlarda; taban genişletme, propaganda, eleman temini ile istihbarat toplama faaliyetleri yürüten ve aynı zamanda da eylem arayışı içerisinde olduğu değerlendirilen;
Aralarında örgütün sözde "Maliye Emiri"nin de bulunduğu (13) DEAŞ, Suriye Münbiç bölgesinden eylem amaçlı Cerablus bölgesine gönderildiği tespit edilen (5) PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütü mensubu olmak üzere, toplam (18) terörist yakalanmıştır.
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