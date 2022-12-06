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Tunceli'de PKK'ya darbe! Teröristlerce kullanılan 15 sığınak imha edildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.12.2022
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Tunceli’de PKK’ya darbe! Teröristlerce kullanılan 15 sığınak imha edildi

Tunceli kırsalında terör örgütlerine yönelik "Eren Abluka Sonbahar-Kış-13 Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Celil Mutlu Operasyonu"nda 15 sığınak kullanılamaz hale getirildi.

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