CHP’li Kuşadası Belediyesi’nde büyük vurgun! Kamyonlar yalan soygunlar gerçek

Aydın'ın Kuşadası Belediyesi'nde şu an tutuklu bulunan Turan ve Zana Bagı kardeşlere ait ZTB İnşaat ile kardeş şirketlerinin başta 12.8 milyon liralık 750 bin ton mıcır ihalesi olmak üzere aldığı tüm ihaleleri inceleyen İçişleri Bakanlığı müfettişleri, adeta belediye içindeki cerahatı patlattı ve tüm pislik ortaya saçıldı.

İHALEYE FESAT SUÇU İŞLENDİ

Vurgunla ilgili müfettişlerin hazırladığı raporlarda belediyenin nasıl soyulduğu tek tek anlatıldı. Bu raporların ardından Bagı kardeşlerin yanı sıra 4 belediye görevlisi tutuklandı. Raporlara göre, belediye 8 Şubat 2021'de gerçekleştirilen 750 bin ton mıcır alım ihalesine yaklaşık maliyet tespiti amacıyla ZTB İnşaat, EY Madercilik ve İnciyol Petrol şirketlerinden fiyat istedi. Yaklaşık maliyet 15 milyon 33 bin lira olarak tespit edildi. Ancak yapılan incelemede EY Madencilik ve İnciyol firmalarının kaşe ve imzasının bulunduğu yaklaşık maliyet teklif belgelerinin adı geçen firmalara ait olmadığı tespit edildi. Bu şirketlere ait kaşelerin kopyalanarak kullanıldığı, dolasıyla bu şekilde hileli davranışlar sergilenerek ihalenin usulüne uygun yapılmasının ve sonuçlanmasının engellenmesi suretiyle Türk Ceza Kanunu'nun 235. maddesinde tanımlanan ihaleye fesat suçunun işlendiği değerlendirildi.