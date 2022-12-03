Altılı masa Recep Tayyip Erdoğan hayranı! Muharrem İnce'den Millet İttifakı'na veryansın: Böyle saçmalık olur mu?
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce yaptığı açıklamada altılı masayı eleştirirken "50+1 alan Cumhurbaşkanı, yüzde 1-2 alan Temel Karamollaoğlu'ndan talimat alacak. Böyle bir saçmalık olur mu?" ifadelerini kullandı. İnce ayrıca altılı masanın Başkan Recep Tayyip Erdoğan hayranı olduğunu vurguladı. İşte detaylar...
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Keşan'a bir dizi ziyaretlerde bulundu. Keşan Galericiler Sitesi, Keşan Ticaret Borsası ve Keşan Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret eden İnce, şehir içinde de esnaf ve vatandaşlar ile konuştu.
Konuşmasına devam eden Muharrem İnce, daha sonra Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun 6'lı masanın seçimi kazanması halinde Türkiye'yi birlikte yöneteceklerini söylemine değindi.
SİZ KENDİNİZE YAVER Mİ SEÇİYORSUNUZ?
Karamollaoğlu'nun önerdiği eşgüdüm kurulunu eleştiren İnce, "Ne yazık ki bu beceriksiz iktidarın karşısında da yanlış şeyler söyleyen bir muhalefet var. Dün Temel Karamollaoğlu, 'Biz bir eşgüdüm kurulu kuracağız, Cumhurbaşkanı da bu kuruldan talimat alacak' diyor. Yani 6 genel başkan bir araya gelecek, bir cumhurbaşkanı seçecekler. 50+1 alan Cumhurbaşkanı, yüzde 1-2 alan Temel Karamollaoğlu'ndan talimat alacak. Böyle bir saçmalık olur mu? Cumhurbaşkanı sizin emir eriniz mi? Siz kendinize yaver mi seçiyorsunuz? Böyle bir cumhurbaşkanı olmaz."
"ALTILI MASA TAYYİP ERDOĞAN HAYRANIDIR"
"Partili cumhurbaşkanına karşısınız da parti genel başkanından talimat alan cumhurbaşkanına karşı değil misin? Resmen Tayyip Erdoğan'a çalışıyorlar. Son kez söylüyorum, bu altılı masa, Tayyip Erdoğan hayranıdır. Yaptıkları bütün işler, Tayyip Erdoğan'ın ekmeğine yağ sürmekten ibaret. Karşıymış gibi görünüyorlar, bunlara çocuk inanmaz. Böyle ülke mi yönetilir? Bu şu demektir, 'Bizi ciddiye almayın, bizi seçmeyin, Tayyip Erdoğan'la devam edin'. Bunun için hep diyorum. Ne cumhur, ne millet, tek yol memleket" ifadelerini kullandı
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