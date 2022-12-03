Altılı masa Recep Tayyip Erdoğan hayranı! Muharrem İnce’den Millet İttifakı’na veryansın: Böyle saçmalık olur mu?

SİZ KENDİNİZE YAVER Mİ SEÇİYORSUNUZ?

Karamollaoğlu'nun önerdiği eşgüdüm kurulunu eleştiren İnce, "Ne yazık ki bu beceriksiz iktidarın karşısında da yanlış şeyler söyleyen bir muhalefet var. Dün Temel Karamollaoğlu, 'Biz bir eşgüdüm kurulu kuracağız, Cumhurbaşkanı da bu kuruldan talimat alacak' diyor. Yani 6 genel başkan bir araya gelecek, bir cumhurbaşkanı seçecekler. 50+1 alan Cumhurbaşkanı, yüzde 1-2 alan Temel Karamollaoğlu'ndan talimat alacak. Böyle bir saçmalık olur mu? Cumhurbaşkanı sizin emir eriniz mi? Siz kendinize yaver mi seçiyorsunuz? Böyle bir cumhurbaşkanı olmaz."