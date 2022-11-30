Nevşin Mengü'den altılı masaya 'beceriksiz' tepkisi: Bu kadar olamaz
CHP yandaşı gazeteci Nevşin Mengü, dokuzuncu toplantısında da adaylık konusunda somut adım atamayan altılı masayı yerden yere vurdu. Muhalefete 'beceriksiz' diyen Mengü, "Benim gördüğüm birkaç ay önce hava farklıydı ama bu muhalefeti alkışlamak lazım bu kadar mı beceriksizlik olur. Bu kadar olamaz." ifadelerini kullandı.
Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin 'gizliden' destek verdiği altılı masada, adaylık üzerinden derin bir kaos yaşanıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bir de beni deneyin" diyerek adaylığını ilan etmişti. CHP liderinin adaylık talebi, ittifakın diğer kanadı İYİ Parti'den veto yemiş, Meral Akşener adaylık konusunda Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı işaret etmişti.
Geride kalan gün tüm bu tartışmaların odağında yeniden 'dokuzuncu kez' bir araya gelen muhalefet partisi temsilcileri, yine aday konusunda kamuoyuna bir açıklama yapmadı.
Söz konusu durum, muhalefete yakın kesimlerde de tepkilere neden oluyor.
CHP yandaşı Nevşin Mengü, dokuzuncu toplantısında da adaylık konusunda somut adım atamayan altılı masayı yerden yere vurdu.
NEVŞİN MENGÜ'DEN ALTILI MASAYA SALVOLAR
Yakın zamanda muhalefetten beklentinin yüksek olduğunu, 2023 seçimlerinde iktidarın kaybedeceği algısının tersine döndüğünü söyleyen Mengü, artık hakim havanın Erdoğan'ın kazanacağı yönünde olduğunu dile getirdi.
Muhalefete 'beceriksiz' diyen Mengü'nün açıklamaları şu şekilde;
"MUHALEFETİ ALKIŞLAMAK LAZIM BU KADAR MI BECERİKSİZLİK OLUR"
"Benim gördüğüm birkaç ay önce hava farklıydı ama bu muhalefeti alkışlamak lazım bu kadar mı beceriksizlik olur. Bu kadar olamaz. Şu yüzde 100 enflasyonda bile adamlar 'bu seçimi yine Tayyip Erdoğan kazanacak' havasını yaratmayı başardı. İnanamıyorum. Olacak şey değil."
"MUHALEFET KAZANACAK HAVASI DAĞILMIŞ DURUMDA"
"Böyle bir tablo ortaya çıktı. Açıkçası hem Doğu'da hem Batı'da uzunca bir süre bunun altını çiziyorduk. Dünyada da beklenti Türkiye'de bir iktidar değişikliği olacağı yönündeydi. Batılı liderler de Batı'lı şirketler de yatırımlarını ilişkilerini ona göre ayarlıyorlardı. Pek çok şey öteleniyordu Türkiye'de yapılacak anlaşmalar vs... 'Hele bir seçim geçsin de ondan sonra bakarız' havası hakimdi. Bu hava dağılmış durumda. Bu Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) için de geçerli."
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