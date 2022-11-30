Nevşin Mengü’den altılı masaya ’beceriksiz’ tepkisi: Bu kadar olamaz

NEVŞİN MENGÜ'DEN ALTILI MASAYA SALVOLAR

Yakın zamanda muhalefetten beklentinin yüksek olduğunu, 2023 seçimlerinde iktidarın kaybedeceği algısının tersine döndüğünü söyleyen Mengü, artık hakim havanın Erdoğan'ın kazanacağı yönünde olduğunu dile getirdi.



Muhalefete 'beceriksiz' diyen Mengü'nün açıklamaları şu şekilde;



"MUHALEFETİ ALKIŞLAMAK LAZIM BU KADAR MI BECERİKSİZLİK OLUR"

"Benim gördüğüm birkaç ay önce hava farklıydı ama bu muhalefeti alkışlamak lazım bu kadar mı beceriksizlik olur. Bu kadar olamaz. Şu yüzde 100 enflasyonda bile adamlar 'bu seçimi yine Tayyip Erdoğan kazanacak' havasını yaratmayı başardı. İnanamıyorum. Olacak şey değil."