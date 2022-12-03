Altılı masa ’eşgüdüm’ dedi Halk TV’de isyan bayrağı açıldı: Buna kim oy verir ya? Ben vermem

HALK TV'DE 'EŞGÜDÜM KURULU'NA SERT TEPKİ: "BEN SİZE OY VERMEM"

CHP tarafından fonlanan Halk TV'de konuşan İsmail Saymaz, bu sistemle muhalefetin kimseden oy alamayacağını sert bir şekilde dile getirdi.

CHP yandaşı gazeteci, "Cumhurbaşkanı en az yüzde 50+1 oy alacak, yüzde 0.1 oy almış siyasi parti lideri Cumhurbaşkanından daha üstün olacak. Buna kim oy verir ya? Ben oy vermem. Kimse vermez." ifadelerini kullandı.