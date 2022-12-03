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Altılı masa 'eşgüdüm' dedi Halk TV'de isyan bayrağı açıldı: Buna kim oy verir ya? Ben vermem

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Giriş Tarihi: 03.12.2022 Güncelleme Tarihi: 03.12.2022
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Altılı masa ’eşgüdüm’ dedi Halk TV’de isyan bayrağı açıldı: Buna kim oy verir ya? Ben vermem

CHP tarafından fonlanan Halk TV'de, altılı masanın içler acısı hali masaya yatırıldı. Dokuzuncu görüşmeden de aday çıkaramayan ve somut bir adım atamayan altılı masa, "Cumhurbaşkanı Türkiye'yi genel başkanlardan oluşan Eşgüdüm Kurulu ile yönetecek" vaadinde bulundu. Söz konusu gelişme CHP yandaşı İsmail Saymaz tarafından sert sözlerle hedef alındı. Bu sistem ile kimseden oy alamayacaklarını söyleyen Saymaz, "Cumhurbaşkanı en az yüzde 50+1 oy alacak, yüzde 0.1 oy almış siyasi parti lideri Cumhurbaşkanından daha üstün olacak. Buna kim oy verir ya? Ben oy vermem. Kimse vermez." diye konuştu.

Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin dışarıdan destek verdiği 'altılı masada' dokuzuncu görüşme geçtiğimiz gün gerçekleştirildi. Parti liderlerinin imzasını taşıyan ortak yazılı açıklamada, 2023 yılında yapılacak seçimlerde kimin aday olacağı konusunda yine bir adım atılmadı.

Söz konusu gelişme, partilerin kendi mahallesinde de eleştirilerin hedefi haline geldi.

ALTILI MASADAN "KUKLA SEÇECEĞİZ" İTİRAFI

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, altılı masanın cumhurbaşkanı adayının, seçimden önce kamuoyuna, anayasa değişikliğine kadar Türkiye'yi masada yer alan siyasi partilerin genel başkanları ile "istişare ile yöneteceği" taahhüdünde bulunacağını açıkladı.

'Cumhurbaşkanı Türkiye'yi genel başkanlardan oluşan Eşgüdüm Kurulu ile yönetecek' diyen altılı masaya tepkiler gecikmedi.

HALK TV'DE 'EŞGÜDÜM KURULU'NA SERT TEPKİ: "BEN SİZE OY VERMEM"

CHP tarafından fonlanan Halk TV'de konuşan İsmail Saymaz, bu sistemle muhalefetin kimseden oy alamayacağını sert bir şekilde dile getirdi.

CHP yandaşı gazeteci, "Cumhurbaşkanı en az yüzde 50+1 oy alacak, yüzde 0.1 oy almış siyasi parti lideri Cumhurbaşkanından daha üstün olacak. Buna kim oy verir ya? Ben oy vermem. Kimse vermez." ifadelerini kullandı.

FIKRALARA KONU OLMUŞTU

Altılı masanın içler acısı hali, yandaş medyada alay konusu olmuştu. Halk TV'nin ekran yüzlerinden Levent Gültekin de muhalefeti hedef alıp, "Bize saygısızlık yapıyorsunuz artık iş yapın" ifadelerini kullanmış, aynı kanalda Murat Sabuncu ise hala ortaya somut bir şey konulamamasından dert yanıp, "Çok geç kalıyorsunuz çok" demişti.

YANDAŞ MENGÜ: "BECERİKSİZLER"

CHP yandaşı gazeteci Nevşin Mengü, dokuzuncu toplantısında da somut adım atamayan altılı masayı yerden yere vurmuştu.

Muhalefete 'beceriksiz' diyen Mengü, "Benim gördüğüm birkaç ay önce hava farklıydı ama bu muhalefeti alkışlamak lazım bu kadar mı beceriksizlik olur. Bu kadar olamaz." diye konuşmuştu.

Halk TV’de altılı masaya ’eşgüdüm’ isyanı HALK TV'DE ALTILI MASAYA 'EŞGÜDÜM' İSYANI
Altılı masa Halk TV’de fıkralara konu oldu
Nevşin Mengü’den 6’lı masaya ’beceriksiz’ tepkisi

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