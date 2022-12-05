Siirt'te Eren Abluka Sonbahar Kış-16 Şehit Ersan Yenici operasyonu başlatıldı
Son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığınca Siirt'te 533 personelin katılımıyla Eren Abluka Sonbahar Kış-16 Şehit Ersan Yenici operasyonu başlatıldı.
Siirt'te 533 personelin katılımıyla Eren Abluka Sonbahar-Kış-16 Şehit Jandarma Üsteğmen Ersan Yenici Operasyonu başlatıldı.
PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Siirt'in Pervari ilçesi Mansur deresi mevkiinde "Eren Abluka Sonbahar-Kış-16 Şehit Jandarma Üsteğmen Ersan Yenici Operasyonu" başlatıldı. Siirt İl Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresinde gerçekleştirilen operasyonda; Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 533 personel ve 37 operasyonel tim görev alıyor. Operasyonun ilk gününde Pervari bölgesinde yapılan arama tarama çalışmalarında; 1 adet AK-47 piyade tüfeği, 270 adet AK-47 fişeği, yaşamsal malzeme ile muhtelif miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Operasyonun ilk gününde; nokta istihbaratına dayalı olarak Siirt-Pervari ilçesi Doğan köyü Mansur deresi mevkiinde icra edilen arazi arama tarama faaliyetinde; 1 adet AK-47 piyade tüfeği, 270 adet AK-47 piyade tüfeği fişeği, 4 adet AK-47 piyade tüfeği şarjörü, 4 kilogram kubar esrar, 1 adet jenaratör, 2 adet sırt çantası, 2 adet uyku tulumu ile 13 adet pil ele geçirildi. Delil niteliği taşıyan malzemeler muhafaza altına alınırken diğer malzemeler ise olay yerinde imha edildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- DHBT sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? DHBT sınav sonucu nereden, nasıl öğrenilir? 2022 KPSS DHBT sınav sonucu hesaplama
- Arabuluculuk sınavı ne zaman açıklanacak? Arabuluculuk sınav sonuçları nereden öğrenilir? Soru ve cevap kitapçığı PDF
- ASGARİ ÜCRETTE İlk Toplantı Ne Zaman? Asgari Ücret Tespit Komisyonu hangi gün toplanacak? İşte Asgari Ücret toplantı takvimi
- ATA AÖF vize sınav sonuçları açıklandı mı? 2022 Atatürk Üniversitesi ATA AÖF vize sınavı sonuçları sorgulama nasıl yapılır?
- MEMUR ZAMMI TEK TEK HESAPLANDI! 2023 Ocak memur ve emekli memur maaşı ne kadar olacak? Meslek meslek yeni ücretler
- Kim Milyoner Olmak İster 1 Milyonluk SORU VE CEVABI ne? Batu Alıcı 1 milyon TL kazandı mı? Geçmişten günümüze milyonluk sorular
- AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ: aosogrenci.anadolu.edu.tr 2022 AÖF sınavı giriş yerleri sorgulama ekranı! Açıköğretim vize sınav tarihi!
- TUS EK TERCİH EKRANI AÇILDI! 2022-TUS Ek tercih yerleştirme ne zaman sona eriyor? TUS ek tercihleri nereden, nasıl yapılır? İşte kontenjanlar
- ASGARİ ÜCRET 2023: Kasım enflasyonu ile yeni rakam ortaya çıktı! Yıllık %84.39 enflasyon + 10 puan refah payı...
- Batu Alıcı kimdir? Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyonluk soruya açtıran Batu Alıcı kaç yaşında, nereli?
- Kasım ayı ENFLASYON VERİLERİ sonrası Dolar, Euro | 5 Aralık dolar/euro son durum ne? 1 dolar kaç TL? 1 euro ne kadar?
- MEMUR ve EMEKLİ zammı son dakika: Kasım 2022 enflasyonu ile tek tek hesaplandı! En düşük 4A, 4B, 4C, SSK, Bağ-Kur maaşı...