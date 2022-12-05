Siirt’te Eren Abluka Sonbahar Kış-16 Şehit Ersan Yenici operasyonu başlatıldı



PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Siirt'in Pervari ilçesi Mansur deresi mevkiinde "Eren Abluka Sonbahar-Kış-16 Şehit Jandarma Üsteğmen Ersan Yenici Operasyonu" başlatıldı. Siirt İl Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresinde gerçekleştirilen operasyonda; Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 533 personel ve 37 operasyonel tim görev alıyor. Operasyonun ilk gününde Pervari bölgesinde yapılan arama tarama çalışmalarında; 1 adet AK-47 piyade tüfeği, 270 adet AK-47 fişeği, yaşamsal malzeme ile muhtelif miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.



Operasyonun ilk gününde; nokta istihbaratına dayalı olarak Siirt-Pervari ilçesi Doğan köyü Mansur deresi mevkiinde icra edilen arazi arama tarama faaliyetinde; 1 adet AK-47 piyade tüfeği, 270 adet AK-47 piyade tüfeği fişeği, 4 adet AK-47 piyade tüfeği şarjörü, 4 kilogram kubar esrar, 1 adet jenaratör, 2 adet sırt çantası, 2 adet uyku tulumu ile 13 adet pil ele geçirildi. Delil niteliği taşıyan malzemeler muhafaza altına alınırken diğer malzemeler ise olay yerinde imha edildi.