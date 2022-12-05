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Abdülhamid Han Sondaj Gemisi yeni sondaja başladı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 05.12.2022
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Abdülhamid Han Sondaj Gemisi yeni sondaja başladı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Abdülhamid Han Sondaj Gemisi'nin Akdeniz'de bulunan Taşucu-1 kuyusunda sondaja başladığını bildirdi.

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