Son dakika: Aday Belli Karar Net mitingi | MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den Samsun’da önemli açıklamalar

14 Mayıs 1919 günü Nişantaşı'ndaki Sadaret Konağı'ndan ayrıldıktan sonra beraberindeki Genelkurmay Başkanı Cevat Paşa, Mustafa Kemal Paşa'ya samimiyetle şunu sormuştur: 'Birşey mi yapacaksın Kemal?' Mustafa Kemal Paşa ise "Evet Paşam bir şey yapacağım.' dedi. O bir şeyden milli devlet doğruldu.

Türk milleti tarih boyunca zilleti reddetti. Türk milleti varolduğu müddetçe esareti elinin tersiyle itti. Bu iradeye kilit vuramayacaklar, ambargo koyamayacaklar.

Aynı zamanda 19 Mayıs 1919'da Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünün de karar ve hareket merkezidir.

Mill ilerleyişimizi durduramayacaklar. Türkiye Yüzyılı vizyonu yayından çıkmış ok gibidir menzile doğru ilerlemektedir.

6'LI MASAYA SERT TEPKİ: BİR ARPA BOYU MESAFE ALAMADILAR

Zillet partilerine 19 Mayıs ruhuyla direnecek misiniz? Türkiye'yi zalimlere rehin bırakmak için kuyruğa girmiş işbirlikçi siyasetçilere karşı koyacak mısınız?

Bu yıl içinde sırayla kurdukları eğri bacaklı masalarda 8 kez toplanmışlar bir arpa boyu mesafe alamamışlardır. İçine düştükleri buhranın bizi alakadar eden bir tarafı yoktur. Türkiye'mizin itibarını tehlikeye atacak ilişkileri olduğundan dolayı zillet ittifakının maskesini indirmekte bizim için milli görevdir.

"HER BİRİNİN GİZLİ AJANDASI VE FARKLI ADAYLARI VAR"

Çıkarları dışında hiçbir şeylerini düşünmeyen partilere itibar edinir mi? Zillet İttifakı kuklacıdır, kuklacı ise Türkiye düşmanlarıdır. Çıkmaz bir siyaset yolunu seçmişlerdir. Zillet İttifakı karanlık bir projedir. Her birinin gizli ajandası ve farklı adayları var.