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Son dakika: Aday Belli Karar Net mitingi | MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den Samsun'da önemli açıklamalar

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Giriş Tarihi: 20.11.2022 Güncelleme Tarihi: 20.11.2022
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Son dakika: Aday Belli Karar Net mitingi | MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den Samsun’da önemli açıklamalar

Son dakika haberleri... MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Aday Belli Karar Net mitingi kapsamında Samsun'da vatandaşlara hitap etti. 6'lı masanın 8 kez toplanmasına rağmen henüz bir aday belirleyemediğini belirten Bahçeli, "Zillet İttifakı kuklacıdır, kuklacı ise Türkiye düşmanlarıdır. Çıkmaz bir siyaset yolunu seçmişlerdir. Zillet İttifakı karanlık bir projedir. Her birinin gizli ajandası ve farklı adayları var." dedi. Öte yandan İstiklal Caddesi patlaması üzerinden algı operasyonları yapan CHP ve İYİ Parti'ye de tepki gösteren Bahçeli, "PKK'yı korkutmamak için milletimize hakaret etmekten çekinmiyorlar" diye konuştu.

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkan satır başları:

"Bugünkü toplantımıza katılan Samsunlu kardeşlerimizin yanı sıra, Ordulu, Sinoplu, Giresunlu, Kastamonulu kardeşlerimize ayrı ayrı hoşgeldiniz, sefalar getirdiniz diyorum.

4 Eylül 2022'de Sivas, 25 Eylül'de Erzurum, 16 Ekim 2022'de Konya'daydık. 23 Ekim'de Manisa, 13 Kasım'da Elazığ'daydık. Bugün de Cumhuriyet'e giden yolun ilk adımının atıldığı Samsun'dayız, tarihin ve milletin huzurundayız. Bu muhteşem manzara Türkiye'nin şahlanışıdır.

Buradan şahit olduğum duygu seli karşısında bahtiyarlıkla çıkıuyorum ki, MHP ile Cumhuri İttifakı Türk devletinin geleceğini kurtarmak, mazlum devletlere kılavuzluk etmek için dün olduğu gibi bugün de yarın da göreve hazırdır.

"TÜRK MİLLETİ TARİH BOYUNCA ZİLLETİ REDDETTİ"

19 Mayıs 1919 Türk milletinin kendisine biçilmiş kefeni yırtarak tarihi yeniden yazdığı bir dönemin başlangıcıdır.

14 Mayıs 1919 günü Nişantaşı'ndaki Sadaret Konağı'ndan ayrıldıktan sonra beraberindeki Genelkurmay Başkanı Cevat Paşa, Mustafa Kemal Paşa'ya samimiyetle şunu sormuştur: 'Birşey mi yapacaksın Kemal?' Mustafa Kemal Paşa ise "Evet Paşam bir şey yapacağım.' dedi. O bir şeyden milli devlet doğruldu.

Türk milleti tarih boyunca zilleti reddetti. Türk milleti varolduğu müddetçe esareti elinin tersiyle itti. Bu iradeye kilit vuramayacaklar, ambargo koyamayacaklar.

Aynı zamanda 19 Mayıs 1919'da Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünün de karar ve hareket merkezidir.

Mill ilerleyişimizi durduramayacaklar. Türkiye Yüzyılı vizyonu yayından çıkmış ok gibidir menzile doğru ilerlemektedir.

6'LI MASAYA SERT TEPKİ: BİR ARPA BOYU MESAFE ALAMADILAR

Zillet partilerine 19 Mayıs ruhuyla direnecek misiniz? Türkiye'yi zalimlere rehin bırakmak için kuyruğa girmiş işbirlikçi siyasetçilere karşı koyacak mısınız?

Bu yıl içinde sırayla kurdukları eğri bacaklı masalarda 8 kez toplanmışlar bir arpa boyu mesafe alamamışlardır. İçine düştükleri buhranın bizi alakadar eden bir tarafı yoktur. Türkiye'mizin itibarını tehlikeye atacak ilişkileri olduğundan dolayı zillet ittifakının maskesini indirmekte bizim için milli görevdir.

"HER BİRİNİN GİZLİ AJANDASI VE FARKLI ADAYLARI VAR"

Çıkarları dışında hiçbir şeylerini düşünmeyen partilere itibar edinir mi? Zillet İttifakı kuklacıdır, kuklacı ise Türkiye düşmanlarıdır. Çıkmaz bir siyaset yolunu seçmişlerdir. Zillet İttifakı karanlık bir projedir. Her birinin gizli ajandası ve farklı adayları var.

Candan ileri saydığımız vatanımızı, devletimizi dünya durdukça yaşatma ve yükseltme çabasındayız.

Yol haritamız bellidir. Türk ve Türkiye Yüzyılı'na kardeşlik şuuruyla ulaşmanın azmindeyiz. Seçimlere giden süreçte adayımız belli, kararımız nettir. Cumhur İttifakı olarak birlik ve beraberliğimizi koruyacağız. Seçime kadar değil, Türkiye Yüzyılı'nı gerçekleştirene kadar biriz diyereceğiz.

Cumhur İttifakı Türkiye'dir. Pazarlıksız, hesapsız, Türk milletinin has bahçesidir. Cumhur İttifakı'nın adayı da Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır.

Türkiye aradığı demokratik enerjiyi Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde bulmuştur. Türkiye Cumhuriyeti geçmişle geleceği buluşturan dinamik bir kulvara geçmiştir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne tek adam rejimi diyenler yalancıdır."

Türk Devletleri Teşkilatı ile Türk Birliğinin ümitleri yeşermiştir. Türkiye'nin yıkımını düşleyenlerin, sokakları karıştırmak suretiyle dmeokrasi dışı arayışları teşvik edenlerin kurgularında gerileme yaşanmamıştır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile alayının oyunu bozulmuştur.

"KILIÇDAROĞLU MİLLİ GÜVENLİK SORUNUDUR"

Son bir yılda rekor üstüne rekor kıran İstanbul Borsa'sı Kılıçdaorğlu'nun uykusunu kaçırmaktadır. Kılıçdaroğlu milli güvenlik sorunudur. Türk şirketlerinin değerini düşürmek isteyen, İstanbul Borsa'nın yükselişinden dolayı rahatsızlık duyan Kılıçdaroğlu'nun yolu namertlik yoludur."

KILIÇDAROĞLU'NUN BORSA İDDİALARI

İstanbul Borsası, Kılıçdaroğlu'nun uykularını kaçırmaktadır. Yatırımcılara borsaya gitmeyin çağrısı yapan Kılıçdaroğlu, gavurun kılıcını sağlayan, Türkiye'nin imajını yaralamaya çalışan milli güvenlik sorunudur. Kılıçdaroğlu'nun yolu namertlik yoludur.

Cumhuriyet Halk Partisi, aziz Atatürk'ün ilkeleri ve Türkiye tehdit altındadır. Bu zillet zihniyeti ne söylerse söylesin, hangi iftiradan medet umarsa umsun, bugün devlet çok daha güçlü, millet çok daha umutlu, gelecek çok daha aydınlıktır.

PENÇE KILIÇ HAVA HAREKATI

Terörle mücadelede çok önemli kazanımlar elde edilmiş, bölücü terör örgütünün beli kırılmıştır. PKK/YPG terör örgütünün eylem kapasitesine darbe indirilmiştir. Güney sınırlarımız boyunca açılmak istenen terör koridoru baltalanmıştır. Kahraman güvenlik güçlerimiz sınır ötesinde, yurt içinde hainleri etkisiz hale getirilmiştir. Terörist neredeyse Türkiye artık orayı yıkıp geçmektedir. Tehdit nereden kaynaklanıyorsa açık hedef artık orasıdır.

Teröristi besleyen dost görünümlü şaibeli ülkeler, güvenliğimizi sabote etmek için kiralık katiller kullanmaktadır.

13 Kasım'da İstiklal Caddesi'nde yaşanan saldırı, Türkiye düşmanlarının faal olduklarının en son kanıtıdır. Tüm vatan evlatlarına Allah'tan rahmet niyaz ediyor, tedavi gören kardeşlerimize şifalar diliyorum.

Dün gece yarısı başarıyla icra edilen Pençe Kılıç Hava Harekatı'yla teröristlerin sığınakları, mağaraları vurulmuş ve kullanılamaz hale gelmiştir. Hainler için hiçbir yer korunaklı değildir. Vakit, dökülen kanların hesabını damla damla sorma vaktidir. Türk Silahlı Kuvvetlerimizi tüm gücümüzle destekliyor, en alt rütbeden en üst rütbeye kadar hepsini tebrik ediyor, başarılar diliyorum.

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