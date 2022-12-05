Meclis kürsüsünden ’uyuşturucu’ iftirasını tekrarlayan Kılıçdaroğlu’na Bakan Soylu’dan sert tepki: İspatlamazsa şerefsizdir

MECLİS'TE 'UYUŞTURUCU' PROVOKASYONU

Meclis kürsüsünden söz konusu provokasyonunu tekrar eden CHP lideri, "Parayı getir nasıl olursa olsun diye 7 kez yasa değiştirdiler. Yasalar çıktı uyuşturucu baronları Türkiye'ye geldi. Türkiye'yi kirli paraların çamaşırhanesi haline getirdiler. Koca Türk devletini mafya bozuntularına çamaşırhane yapanların Allah bin belasını versin. Tonlarca uyuşturucu geliyor, asıl milli güvenlik sorunu bu." dedi.

O sırada kürsülerden Kılıçdaroğlu'na yönelik "İftira atanların da Allah belasını versin" şeklinde tepkiler yükseldi.