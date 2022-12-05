CHP’nin kanalı Halk TV’de ’AK Parti’nin oyları artıyor’ dendi: Yüzler düştü

"'YANGIN VAR' DİYECEK DEĞİLİM AMA..."

Kömürcü açıklamasında şunları söyledi:

"2 ay kadar önce, eylül sonuçlarını konuşurken bunun bir işaret fişeği olacağını söylemiştim. Bunun muhalefetten kaynaklandığını, bu dağınıklığın giderilmesi gerektiğini dile getirmiştim. Yükseliş trendinin devam ettiğini görüyoruz. 'Yangın var' diye bağıracak değilim. Beklediğimiz de bir şey bu. Kararsız seçmenler içinden bir kısmı AK Parti'ye geri dönüyor."