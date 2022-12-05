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CHP'nin kanalı Halk TV'de 'AK Parti'nin oyları artıyor' dendi: Yüzler düştü

GÜNDEM ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 05.12.2022 Güncelleme Tarihi: 05.12.2022
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CHP’nin kanalı Halk TV’de ’AK Parti’nin oyları artıyor’ dendi: Yüzler düştü

CHP tarafından fonlanan Halk TV'de güncel oy oranlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu. Muhalefete yakın bir anket şirketi tarafından canlı yayında açıklanan oranlara göre; AK Parti ve MHP'nin oyları yükseldi, CHP'nin ise azaldı. Söz konusu açıklamalar sırasında Halk TV sunucularının yüzlerinin düşmesi dikkat çekti.

Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin dışarıdan destek verdiği 6'lı masada, kimin cumhurbaşkanı adayı olacağı üzerinden derin tartışmalar yaşanıyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geride kalan gün, "Geliyorum ey dünya" diyerek adaylığını resmen ilan etmişti. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise, Kılıçdaroğlu'nun söyleminden bir gün önce katıldığı canlı yayında, CHP liderine kapıyı kapatarak adaylık için Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı işaret etmiş, "Bu iki isim olursa 'hayır' demeyiz" demişti.

6'lı masanın dokuzuncu toplantısından da aday isminin çıkmaması kamuoyunda büyük tepkilere yol açmıştı. Muhalif gazeteciler de 6'lı masayı alay konusu yapmış, CHP'nin fonladığı Halk TV'de konu fıkralara malzeme olmuştu.

CHP'NİN KANALI HALK TV'DE 'AK PARTİ'NİN OYLARI ARTIYOR' DENDİ: YÜZLER DÜŞTÜ

Bu akşam saatlerinde aynı kanalda yayınlanan programa konuk olan Yöneylem Araştırma Şirketi koordinatörü Derya Kömürcü, yaşananlar neticesinde AK Parti'nin oylarının arttığını, CHP'nin oylarının ise gerilediğini açıkladı.

Söz konusu anlarda Halk TV'nin sunucularının yüzlerinin düştüğü görüldü.

"'YANGIN VAR' DİYECEK DEĞİLİM AMA..."

Kömürcü açıklamasında şunları söyledi:

"2 ay kadar önce, eylül sonuçlarını konuşurken bunun bir işaret fişeği olacağını söylemiştim. Bunun muhalefetten kaynaklandığını, bu dağınıklığın giderilmesi gerektiğini dile getirmiştim. Yükseliş trendinin devam ettiğini görüyoruz. 'Yangın var' diye bağıracak değilim. Beklediğimiz de bir şey bu. Kararsız seçmenler içinden bir kısmı AK Parti'ye geri dönüyor."

AK PARTİ'NİN OY ORANI KAÇ?

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, AR-GE ve Eğitim Başkanı Mustafa Şen, kasım ayında konuk olduğu A Haber canlı yayınında, AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın güncel oy oranlarını açıklamıştı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranının AK Parti'den fazla olduğunu söyleyen Şen, "AK Parti'nin oyu 2 aydır yüzde 40 bandına oturmuş durumda. Cumhur İttifakı olarak yüzde 50'nin üzerindeyiz." demişti.

Şen, Başkan Erdoğan'ın oy oranının ise yüzde 52 olduğunu ifade etmişti.

’AK Parti’nin oyları artıyor’ dedi: Yüzler düştü 'AK PARTİ'NİN OYLARI ARTIYOR' DEDİ: YÜZLER DÜŞTÜ
Cumhur İttifakı’nın oy oranı kaç? CUMHUR İTTİFAKI'NIN OY ORANI KAÇ?

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