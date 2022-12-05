CHP'nin kanalı Halk TV'de 'AK Parti'nin oyları artıyor' dendi: Yüzler düştü
CHP tarafından fonlanan Halk TV'de güncel oy oranlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu. Muhalefete yakın bir anket şirketi tarafından canlı yayında açıklanan oranlara göre; AK Parti ve MHP'nin oyları yükseldi, CHP'nin ise azaldı. Söz konusu açıklamalar sırasında Halk TV sunucularının yüzlerinin düşmesi dikkat çekti.
Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin dışarıdan destek verdiği 6'lı masada, kimin cumhurbaşkanı adayı olacağı üzerinden derin tartışmalar yaşanıyor.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geride kalan gün, "Geliyorum ey dünya" diyerek adaylığını resmen ilan etmişti. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise, Kılıçdaroğlu'nun söyleminden bir gün önce katıldığı canlı yayında, CHP liderine kapıyı kapatarak adaylık için Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı işaret etmiş, "Bu iki isim olursa 'hayır' demeyiz" demişti.
6'lı masanın dokuzuncu toplantısından da aday isminin çıkmaması kamuoyunda büyük tepkilere yol açmıştı. Muhalif gazeteciler de 6'lı masayı alay konusu yapmış, CHP'nin fonladığı Halk TV'de konu fıkralara malzeme olmuştu.
CHP'NİN KANALI HALK TV'DE 'AK PARTİ'NİN OYLARI ARTIYOR' DENDİ: YÜZLER DÜŞTÜ
Bu akşam saatlerinde aynı kanalda yayınlanan programa konuk olan Yöneylem Araştırma Şirketi koordinatörü Derya Kömürcü, yaşananlar neticesinde AK Parti'nin oylarının arttığını, CHP'nin oylarının ise gerilediğini açıkladı.
Söz konusu anlarda Halk TV'nin sunucularının yüzlerinin düştüğü görüldü.
"'YANGIN VAR' DİYECEK DEĞİLİM AMA..."
Kömürcü açıklamasında şunları söyledi:
"2 ay kadar önce, eylül sonuçlarını konuşurken bunun bir işaret fişeği olacağını söylemiştim. Bunun muhalefetten kaynaklandığını, bu dağınıklığın giderilmesi gerektiğini dile getirmiştim. Yükseliş trendinin devam ettiğini görüyoruz. 'Yangın var' diye bağıracak değilim. Beklediğimiz de bir şey bu. Kararsız seçmenler içinden bir kısmı AK Parti'ye geri dönüyor."
AK PARTİ'NİN OY ORANI KAÇ?
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, AR-GE ve Eğitim Başkanı Mustafa Şen, kasım ayında konuk olduğu A Haber canlı yayınında, AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın güncel oy oranlarını açıklamıştı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranının AK Parti'den fazla olduğunu söyleyen Şen, "AK Parti'nin oyu 2 aydır yüzde 40 bandına oturmuş durumda. Cumhur İttifakı olarak yüzde 50'nin üzerindeyiz." demişti.
Şen, Başkan Erdoğan'ın oy oranının ise yüzde 52 olduğunu ifade etmişti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- ALES 3 sonuçları ne zaman, ayın kaçında açıklanır? ALES 3 sonuç tarihi açıklandı mı?
- Şehit Mehmet Duman kimdir? Şehit Binbaşı Mehmet Duman kaç yaşında, nereli?
- SÜRÜCÜLER DİKKAT! Ehliyet yenilemek için gerekli evraklar nelerdir? 2022 ehliyet yenileme nasıl, nereden yapılır? Eğer yapmazsanız...
- Aralık ayı evde bakım maaşı ne zaman yatacak? 6 Aralık evde bakım maaşı yatan iller hangileri? İşte il il güncel liste...
- 2023 yılında bekarlara müjde! Düğün dernek kurmaya hazırlanan burçlar belli oldu! Hazırlıklara erkenden başlayın!
- TOKİ son dakika açıkladı! Yeni kura çekimi takvimi netleşti! 8-11 Aralık tarihleri arasında... Kayseri, Sinop, Kastamonu...
- Sağlık Bakanlığı promosyon miktarları açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı promosyon anlaşması yapıldı mı, ne kadar?
- İhtiyacı olana 1.150 TL'ye kadar ödeniyor! İl il başvurular resmen başladı! PTT üzerinden anında alabilirsiniz! İstanbul, Ankara, İzmir...
- Europower halka arz ne zaman yapılacak? Europower halka arz hisse kodu açıklandı mı, belli oldu mu?
- e-Devlet'ten başvurana 2.500 TL'ye varan yardım! Faturasıyla PTT'ye giden HERKESE veriliyor! Bakanlık duyurdu...
- Yalı Çapkını'nda ayrılan ayrılana...ÇUKUR dizisinden kopup gelmişti! Yeni rotası belli oldu!
- Sağlık Bakanlığı KPSS-2022/11 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları açıklandı mı?