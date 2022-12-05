Kılıçdaroğlu'ndan Meclis kürsüsünde provokasyon: Milletin iradesini hedef alıp AK Partili vekillere parmak salladı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'deki bütçe görüşmeleri sırasında AK Parti ve MHP'li milletvekillerini hedef aldı. Vekillere, 'el kaldırıp indiren askerler' tanımlaması yapan CHP lideri, açıkça milletin iradesini hedef alarak, "Bırakın şimdi ben sizin nasıl milletvekili seçildiğinizi biliyorum" dedi ve parmak salladı. Kılıçdaroğlu, kürsüye vurup seviyesiz bir üslup kullanarak vekillere "Çocuk gibi ağlamayın, gel buraya gel gel" ifadelerini kullanarak bağırdı. Milletin kürsüsünden Türkiye'ye uyuşturucu iftirasını tekrar dillendiren CHP lideri, Gazi Meclis'i de hedef aldı. Kılıçdaroğlu'nun ardından kürsüye AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş çıktı. CHP'li vekiller organize şekilde sloganlar atarak konuşmayı engellemeye çalıştı. A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu, yaşananlara ilişkin, "Genel Kurul Salonunda küfürler duyuldu. AK Partili vekiller ve CHP’liler arasında sürtüşme yaşandı." dedi.
Geçtiğimiz yıl Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) gerçekleştirilen bütçe görüşmeleri sırasında kürsüden seviyesiz bir el hareketine imza atarak tepki çeken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugünkü görüşmelerde de milletin iradesini hedef aldı.
MİLLETİN İRADESİNİ HEDEF ALDI
AK Parti ve MHP'li milletvekillerini hedef alan Kılıçdaroğlu, "Parlamentoyu o kadar itibarsız hale getirdiler ki, siz getirdiniz kusura bakmayın. Siz, Milliyetçi Hareket Partisi ile beraber getirdiniz." dedi.
Cumhur İttifakı'na üye AK Partili ve MHP'li vekilleri hedef alan Kılıçdaroğlu, söz konusu vekillere 'el kaldırıp indiren askerler' tanımlası yaparak, "Çünkü sizin göreviniz el kaldırıp indirmek başka göreviniz yok." dedi ve milletin iradesini hedef aldı.
KÜRSÜYE VURUP VEKİLLERE BAĞIRDI
Kılıçdaroğlu, kürsüye vurup seviyesiz bir üslup kullanarak vekillere "Çocuk gibi ağlamayın, gel buraya gel gel!" ifadelerini kullanarak bağırdı.
İktidarın dini kullandığını iddia edip seçmeni manipüle ettiğini iddia eden CHP lideri, kürsüde İsra Suresi'nin 81. ayetinde yer alan ifadeler olan aynı zamanda merhum Başbakan Necmettin Erbakan'ın da sıklıkla kullandığı "Hak geldi, batıl zail oldu" sözünü söyledi.
Bu durum Kılıçdaroğlu'nun ikiyüzlü tutumunu gözler önüne sererken "Dediği ne, yaptığı ne?" yorumunu da beraberinde getirdi.
UYUŞTURUCU YALANINI MECLİS KÜRSÜSÜNE TAŞIDI
Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz aylarda, Türkiye'nin cari açığını uyuşturucudan gelen 'kara para' ile kapattığını öne sürmüş, jandarma ve polisler başta olmak üzere emniyet teşkilatını hedef almıştı.
Meclis kürsüsünden söz konusu provokasyonunu tekrar eden CHP lideri, "Parayı getir nasıl olursa olsun diye 7 kez yasa değiştirdiler. Yasalar çıktı uyuşturucu baronları Türkiye'ye geldi. Türkiye'yi kirli paraların çamaşırhanesi haline getirdiler. Koca Türk devletini mafya bozuntularına çamaşırhane yapanların Allah bin belasını versin. Tonlarca uyuşturucu geliyor, asıl milli güvenlik sorunu bu." dedi.
O sırada kürsülerden Kılıçdaroğlu'na yönelik "İftira atanların da Allah belasını versin" şeklinde tepkiler yükseldi.
İCAZET ALDIĞI İNGİLTERE'YE TOZ KONDURMADI
İddialarına, "Türkiye'yi gri listeye aldılar. Hangi ülkeler Türkiye gibi gri listede okuyayım; Bahamalar, Barbados, Kamboçya, Gana, Panama, Uganda, Zimbabve." diyerek devam eden Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde icazet seferinde bulunduğu İngiltere'nin adını yine zikretmedi.
A HABER'İN SORUSU KARŞISINDA DONUP KALMIŞTI
İngiltere'de gazetecilerle buluşan Kılıçdaroğlu, A Haber muhabirinin sorusu karşısında zor anlar yaşamıştı.
Kılıçdaroğlu "İngiltere'ye temiz para bulmaya gidiyorum dediniz, geçmişte ise 'Tefeciler' demiştiniz, neler söylersiniz?" sorusunu "Gri listede olduğunu bilmiyorum" şeklinde yanıtlamış ve riyakarlığını ispatlamıştı.
BAKAN SOYLU'YU HEDEF GÖSTERDİ
Konuşmasının devamında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu da hedef gösteren Kılıçdaroğlu, "Emniyet güçleri paralize edildi, Emniyet'e baskı yapılıyor. Mert emniyetçilerimiz bıkmış vaziyette" dedi.
Skandal bir açıklamayla Gazi Meclis'i de hedef alan CHP Genel Başkanı, "Bu Meclis'in itibarına çok büyük darbeler vurdunuz. Bu Meclis'e Gazi Meclis diyorlar. Gazi Meclis ayrıdır. Gazi Meclis falan filan bırakın o ayakları. Meclis'i feshetme yetkisini Erdoğan'a siz vermediniz mi?" diyerek AK Parti ve MHP kürsülerine sataştı.
O sırada vekiller "Millet verdi" diyerek tepki gösterdi. Bunun üzerine Kılıçdaroğlu milletin iradesini bir kez daha ayaklar altına alarak "Bırakın şimdi, siz kabul ettiniz" dedi.
TBMM'yi Gazi Meclis olarak görmeyen Kılıçdaroğlu'na "Bu Meclis'e bombalar atıldı" diyerek tepki gösterdi.
CHP'Lİ VEKİLLER KÜFÜR ETTİ
Kılıçdaroğlu'nun konuşması sonrasında kürsüye çıkan AK Partili Numan Kurtulmuş'un konuştuğu esnada ise tansiyon yükseldi. Detayları A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu aktardı.
Ağaoğlu, "AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş verilen aranın ardından 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi üzerindeki görüşmelere ilişkin, grubu adına TBMM Genel Kurulunda konuşması sırasında gerginlik yaşandı." dedi.
"MAHMUT TANAL SLOGAN ATTIRDI"
Ağaoğlu, "Kurtulmuş'un konuşmasına CHP'li isimler engel olmaya çalıştı. Sloganlar atılmaya başlandı. CHP'nin grup başkanvekilleri durumu yatıştırması gerekirken, milletvekillerinden sıra kapaklarına vurması istendi. CHP'de amigo görüntüsü vardı. Mahmut Tanal'ın CHP'li vekillere slogan attırması günde damgasını vurdu. Bu olay sonrası Genel Kurul Salonunda küfürler duyuldu. AK Partili vekiller ve CHP'liler arasında sürtüşme yaşandı. Olay büyümden sonlandırıldı." diye konuştu.
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