Kılıçdaroğlu’ndan Meclis kürsüsünde provokasyon: Milletin iradesini hedef alıp AK Partili vekillere parmak salladı

Geçtiğimiz yıl Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) gerçekleştirilen bütçe görüşmeleri sırasında kürsüden seviyesiz bir el hareketine imza atarak tepki çeken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugünkü görüşmelerde de milletin iradesini hedef aldı.

MİLLETİN İRADESİNİ HEDEF ALDI

AK Parti ve MHP'li milletvekillerini hedef alan Kılıçdaroğlu, "Parlamentoyu o kadar itibarsız hale getirdiler ki, siz getirdiniz kusura bakmayın. Siz, Milliyetçi Hareket Partisi ile beraber getirdiniz." dedi.

Cumhur İttifakı'na üye AK Partili ve MHP'li vekilleri hedef alan Kılıçdaroğlu, söz konusu vekillere 'el kaldırıp indiren askerler' tanımlası yaparak, "Çünkü sizin göreviniz el kaldırıp indirmek başka göreviniz yok." dedi ve milletin iradesini hedef aldı.