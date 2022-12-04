Son dakika: Emine Erdoğan’dan 4 Aralık Dünya Su Kayıpları Günü mesajı
Son dakika haberleri... 4 Aralık Dünya Su Kayıpları Günü nedeniyle açıklama yapan Emine Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanlığınca başlatılan Ulusal Su Verimliliği Seferberliğinin önemli bir adım olduğunu söyledi. Erdoğan, “Kontrolsüz su tüketiminin önüne geçmek için hepimize görevler düşüyor. Bugün suyumuza sahip çıkalım” çağrısında bulundu
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanlığınca başlatılan "Ulusal Su Verimliliği Seferberliği'ne destek verdi.
BUGÜN SUYUMUZA SAHİP ÇIKALIM
Emine Erdoğan, Sosyal Paylaşım Sitesi Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Tarım ve Orman Bakanlığı'nı etiketleyerek, "Su kaynaklarımız, geleceğimiz için kırmızı alarm veriyor. Veriler, en fazla su kaybının içme suyu temin ve dağıtım aşamasında oluştuğunu gösteriyor. Bu doğrultuda başlatılan 'Su Verimliliği Seferberliği', önemli bir başlangıç adımı." dedi.
Emine Erdoğan, şöyle devam etti: "Kontrolsüz su tüketiminin önüne geçmek için belediyelerimiz başta olmak üzere hepimize görevler düşüyor. Bugün suyumuza sahip çıkalım.
Su kaynaklarımız, geleceğimiz için kırmızı alarm veriyor. Veriler, en fazla su kaybının içme suyu temin ve dağıtım aşamasında oluştuğunu gösteriyor. Bu doğrultuda başlatılan 'Su Verimliliği Seferberliği', önemli bir başlangıç adımı. @TCTarim pic.twitter.com/VSRAYfMMsQ— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) December 4, 2022
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