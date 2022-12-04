Son dakika: Emine Erdoğan’dan 4 Aralık Dünya Su Kayıpları Günü mesajı

Emine Erdoğan, şöyle devam etti: "Kontrolsüz su tüketiminin önüne geçmek için belediyelerimiz başta olmak üzere hepimize görevler düşüyor. Bugün suyumuza sahip çıkalım.

Su kaynaklarımız, geleceğimiz için kırmızı alarm veriyor. Veriler, en fazla su kaybının içme suyu temin ve dağıtım aşamasında oluştuğunu gösteriyor. Bu doğrultuda başlatılan 'Su Verimliliği Seferberliği', önemli bir başlangıç adımı. @TCTarim pic.twitter.com/VSRAYfMMsQ — Emine Erdoğan (@EmineErdogan) December 4, 2022