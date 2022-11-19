İttifaktaki adaylık savaşı CHP’ye sıçradı! Kılıçdaroğlu İmamoğlu’nu feda etti... Kaz partisindeki davetli listesine adını eklemedi

İMAMOĞLU: EN GÜÇLÜ NEFER BENİM

Ekrem İmamoğlu ise 2023 emelleri doğrultusunda CHP medyasını dizayn planına girişerek Halk TV üzerinden ilk hamlesini yaptı.



Yurt içi gezilerini artıran İmamoğlu, gittiği her yerde masanın en güçlü neferi olduğunu söyleyerek adaylık istediğini dile getirdi. Son zamanlarda televizyonda daha sık görülen İmamoğlu, kendi propagandasını da yapmayı ihmal etmedi.

Öte yandan adaylığının zeminini oluşturma peşinde olan Ekrem İmamoğlu'nun Florya'da 'sır küpü' bir iş adamı dostunun otelinin kral dairesinde sık sık esrarengiz görüşmeler gerçekleştirdiği iddia ediliyor.