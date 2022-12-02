Son dakika: Başkan Erdoğan'dan "Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi"ne video mesaj! Uluslararası basına "İstiklal saldırısı" tepkisi

DİJİTAL FAŞİZM DEMOKRASİ VE ÖZGÜRLÜKLERİ TEHDİT EDİYOR

Yalan, iftira, çarpıtılmış haberler hayatı olumsuz etkiliyor. Ortaya atılan ithamlar telafi edilemez zararlar veriyor.

Dijital zorbalar çocukları ve toplumu tehdit ediyor. Dijital faşizm demokrasi ve özgürlükleri tehdit ediyor. Dijital terör ise devletin güvenliğini tehdit ediyor. Dijital terör ise devletin güvenliğini tehdit ediyor.