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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan "Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi"ne video mesaj! Uluslararası basına "İstiklal saldırısı" tepkisi

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Giriş Tarihi: 02.12.2022 Güncelleme Tarihi: 02.12.2022
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Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesine video mesaj! Uluslararası basına İstiklal saldırısı tepkisi

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen "Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi"ne video mesaj gönderdi. İstiklal'deki terör saldırısını örnek gösteren Başkan Erdoğan, "Uluslararası basının haber dili faillerin ekmeğine yağ sürdü." diyerek tepki gösterdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen "Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi"ne video mesaj gönderdi.

İşte Başkan Erdoğan'ın mesajından öne çıkanlar:

BİLGİ KİRLİLİĞİ VE DEZENFORMASYON DÖNEMİN İKİ MEYDAN OKUMASI

Dijitalleşme ile birlikte iletişim de büyük dönüşüm yaşanıyor. İletişimdeki değişim fırsatlarla riskleri beraberinde getiriyor.

Sosyal medyanın günlük hayatımızdaki etkisi giderek artıyor. Bilgi kirliliği ve dezenformasyon dönemin iki meydan okuması.

DİJİTAL FAŞİZM DEMOKRASİ VE ÖZGÜRLÜKLERİ TEHDİT EDİYOR

Yalan, iftira, çarpıtılmış haberler hayatı olumsuz etkiliyor. Ortaya atılan ithamlar telafi edilemez zararlar veriyor.

Dijital zorbalar çocukları ve toplumu tehdit ediyor. Dijital faşizm demokrasi ve özgürlükleri tehdit ediyor. Dijital terör ise devletin güvenliğini tehdit ediyor. Dijital terör ise devletin güvenliğini tehdit ediyor.

Türkiye üretilmiş yalan habere en fazla maruz kalan ülkelerden. Terörle haklı mücadelemizde yaşananlar bunu kanıtlamıştır.

İSTİKLAL CADDESİNDEKİ SALDIRISI: ULUSLARARASI BASIN FAİLLERİN EKMEĞİNE YAĞ SÜRDÜ

Uluslararası basının haber dili faillerin ekmeğine yağ sürdü. Hakikat odaklı yeni bir iletişim anlayışına ihtiyacımız var. Türkiye iletişim modeli bu işte arayışımızın ürünüdür. Bu modelin gayesi hakikat odaklı iletişimi uygulamaktır.

SOSYAL MEDYA DÜZENLEMESİ

Doğru, tarafsız haber özgürlüğünü garanti eden adımlar attık. Temiz ve açık iletişim anlayışından taviz vermeyeceğiz. Yaşanan olaylarda bu adımın ne kadar doğru olduğunu görüyoruz. Stratejik iletişimi önemli bir araç olarak görüyoruz.



Uluslararası basına İstiklal saldırısı tepkisi ULUSLARARASI BASINA "İSTİKLAL SALDIRISI" TEPKİSİ

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