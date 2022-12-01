01 Aralık 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Başkan Erdoğan'dan OECD Mesleki Eğitim Zirvesi'nde önemli açıklamalar: Bütçede en büyük pay eğitimin

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan OECD Mesleki Eğitim Zirvesi'nde önemli açıklamalar: Bütçede en büyük pay eğitimin

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 01.12.2022 Güncelleme Tarihi: 01.12.2022
ABONE OL
Son dakika: Başkan Erdoğan’dan OECD Mesleki Eğitim Zirvesi’nde önemli açıklamalar: Bütçede en büyük pay eğitimin

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milli Eğitim Bakanlığı ve OECD iş birliğinde düzenlenen "Mesleki Eğitim Zirvesi"ne bir video mesaj gönderdi. Milletin emaneti olan çocukların en güzel şekilde yetişmeleri için eldeki imkanları seferber ettiklerini ifade eden Başkan Erdoğan, "Bu anlayışla son 20 yılda her yıl bütçede en büyük payı eğitime tahsis ettik." dedi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA