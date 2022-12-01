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Başkan Erdoğan'dan 6. Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi'ne mesaj! Yabancı yatırımcı açıklaması

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 01.12.2022 Güncelleme Tarihi: 01.12.2022
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Başkan Erdoğan’dan 6. Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi’ne mesaj! Yabancı yatırımcı açıklaması

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yabancı yatırımcıların sermaye piyasaları dahil Türkiye'ye yönelik artan ilgisinin, Türk ekonomisine ve diplomasisine duyulan güvenin tezahürü olduğunu belirterek, "Bazı kendini bilmezlerin sermaye piyasalarımızı hedef alan talihsiz ve art niyetli açıklamaları, bu gerçeği asla değiştirmeyecektir." ifadesini kullandı.

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