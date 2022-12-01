Son dakika: Ağrı-Hamur-Tutak-Patnos Yolu bugün hizmete açıldı! Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ağrı-Hamur-Tutak-Patnos Devlet Yolu Açılış Töreni'ne canlı bağlantı ile katıldı.

Açılışı yapılacak 70 kilometrelik bölünmüş yolun hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, projenin 9 kilometrelik Hamur çevre yolunun da gelecek yıl tamamlanacağını söyledi.

Erdoğan, "Böylece tarihi İpek Yolu'nun bu önemli güzergahını 79 kilometrelik iki geliş, iki gidiş şeritli yolla, hızlı, konforlu, güvenli bir ulaşıma kavuşturuyoruz. Güzergahındaki iki köprüsü, viyadüğü, kavşakları ve diğer yapılarıyla ülkemize yakışır bir eseri şehrimize kazandırdığımıza inanıyorum." diye konuştu.

PROJEMİZİN ÜLKEMİZE YILLIK KATKISI 111 MİLYON LİRAYI BULACAK

Murat Nehri üzerinde inşa edilecek hidroelektrik santralinin baraj alanı üzerinde yapılan Tutak Viyadüğü ile şimdiden bölgedeki ulaşımın aksamasına engel olduklarını belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"Yaklaşık 2,5 milyar liralık yatırımla hayata geçirdiğimiz bu yol sayesinde, Ağrı ile Patnos arasındaki mesafe 1 saat değil 35 dakikada katedilebilecek. Projemizin ülkemize yıllık katkısı 70 milyon lirası vakitten, 41 milyon lirası yakıttan olmak üzere 111 milyon lirayı bulurken, 8 bin 500 tona yakın karbon azaltımına da vesile olacaktır. Neredeyse her gün ülkemize kazandırdığımız eser ve hizmet kervanına kattığımız bu yol projemizin mesafelerle beraber gönülleri de birbirine yaklaştıracağına inanıyorum."

Yaptıkları yatırımlarla Ağrı Dağı'nın yüceliğinden aldığı güç ve ilhamla tarih boyunca ilmin, sanatın, hikmetin yatağı olmuş bu bölgenin önünde yeni bir sayfa açtıklarını dile getiren Erdoğan, ulaşım yatırımlarını kalkınmanın temel altyapısı olarak gördüklerini söyledi.

Erdoğan, "Karasıyla havasıyla demir yoluyla ulaşım hatlarının tesis edilmediği bir yerde yatırım da olmaz, üretim de olmaz, istihdam da olmaz. Biz, ülkemizin bölünmüş yol uzunluğunu 6 bin kilometreden 29 bin kilometre sınırına, havalimanı sayısını 26'dan 57'ye çıkararak, demir yollarımızı baştan sona yenileyerek işte bunu sağladık." dedi.