Son dakika: Ağrı-Hamur-Tutak-Patnos Yolu bugün hizmete açıldı! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Son dakika haberi... Tarım, hayvancılık ve turizm olmak üzere Ağrı'nın sosyo-ekonomik gelişimine önemli katkı sağlayacak Ağrı-Hamur-Tutak-Patnos Yolu'nun 70 kilometrelik kesimi bugün hizmete giriyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, açılış törenine video konferans yöntemiyle katıldı. Başkan Erdoğan, "2,5 milyarlık yatırımla 1 saatlik mesafe 35 dakikada geçilecek. Tarihi İpek Yolu'nu yeniden ihya etmede kararlıyız. Yaptığımız yatırımlarla tarih boyunca ilmin, sanatın yatağı olmuş bu bölgemizin önünde yeni bir sayfa açıyoruz." dedi. Erdoğan, "2022 yılı 3. çeyrek büyüme rakamları, doğru istikamette yürüdüğümüzün en son işaretidir." ifadelerini kullandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ağrı-Hamur-Tutak-Patnos Devlet Yolu Açılış Töreni'ne canlı bağlantı ile katıldı.
Açılışı yapılacak 70 kilometrelik bölünmüş yolun hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, projenin 9 kilometrelik Hamur çevre yolunun da gelecek yıl tamamlanacağını söyledi.
Erdoğan, "Böylece tarihi İpek Yolu'nun bu önemli güzergahını 79 kilometrelik iki geliş, iki gidiş şeritli yolla, hızlı, konforlu, güvenli bir ulaşıma kavuşturuyoruz. Güzergahındaki iki köprüsü, viyadüğü, kavşakları ve diğer yapılarıyla ülkemize yakışır bir eseri şehrimize kazandırdığımıza inanıyorum." diye konuştu.
PROJEMİZİN ÜLKEMİZE YILLIK KATKISI 111 MİLYON LİRAYI BULACAK
Murat Nehri üzerinde inşa edilecek hidroelektrik santralinin baraj alanı üzerinde yapılan Tutak Viyadüğü ile şimdiden bölgedeki ulaşımın aksamasına engel olduklarını belirten Erdoğan, şöyle devam etti:
"Yaklaşık 2,5 milyar liralık yatırımla hayata geçirdiğimiz bu yol sayesinde, Ağrı ile Patnos arasındaki mesafe 1 saat değil 35 dakikada katedilebilecek. Projemizin ülkemize yıllık katkısı 70 milyon lirası vakitten, 41 milyon lirası yakıttan olmak üzere 111 milyon lirayı bulurken, 8 bin 500 tona yakın karbon azaltımına da vesile olacaktır. Neredeyse her gün ülkemize kazandırdığımız eser ve hizmet kervanına kattığımız bu yol projemizin mesafelerle beraber gönülleri de birbirine yaklaştıracağına inanıyorum."
Yaptıkları yatırımlarla Ağrı Dağı'nın yüceliğinden aldığı güç ve ilhamla tarih boyunca ilmin, sanatın, hikmetin yatağı olmuş bu bölgenin önünde yeni bir sayfa açtıklarını dile getiren Erdoğan, ulaşım yatırımlarını kalkınmanın temel altyapısı olarak gördüklerini söyledi.
Erdoğan, "Karasıyla havasıyla demir yoluyla ulaşım hatlarının tesis edilmediği bir yerde yatırım da olmaz, üretim de olmaz, istihdam da olmaz. Biz, ülkemizin bölünmüş yol uzunluğunu 6 bin kilometreden 29 bin kilometre sınırına, havalimanı sayısını 26'dan 57'ye çıkararak, demir yollarımızı baştan sona yenileyerek işte bunu sağladık." dedi.
ARTIK SANAYİ VE TİCARET ÜLKEMİZİN SADECE BELİRLİ BÖLGELERİNDE TOPLANMIYOR
Eğitimden sağlığa, enerjiden şehirciliğe her alanda benzer yatırımları hayata geçirerek, ülkenin her köşesinde fırsat eşitliğini tesis etmek için çalıştıklarını vurgulayan Erdoğan, "Batıda ne varsa doğuda da o olacak dedik. Hamdolsun artık sanayi ve ticaret, ülkemizin sadece belirli bölgelerinde toplanmıyor, 81 ilimizin tamamına yayılıyor. Ülkemizin ihracat yapmayan ilinin kalmamış olması, bu gerçeğe işaret ediyor." diye konuştu.
TARİHİ İPEKYOLU'NU GÜNÜMÜZ ŞARTLARIYLA YENİDEN İHYA ETMEKTE KARARLIYIZ
Terör tehdidinin sınırların dışına atılmasıyla birlikte Doğu Anadolu Bölgesi'nde gözle görülür bir yatırım hareketliliği olduğuna işaret eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Yıllarca milletimizin sadece canını yakmakla kalmayıp kalkınmasını engelleyerek refahının da önüne geçenlerin devreden çıkmasıyla Ağrı gerçek kimliğini bulmaya başlamıştır. İnşallah halen süren projeleri süratle tamamlayarak, ihtiyaca göre yeni projeleri hayata geçirerek tarihi İpek Yolu'nu günümüz şartlarıyla yeniden ihya etmekte kararlıyız.
Geçtiğimiz 20 yılda şehrimize kazandırdığımız üniversitemizden yurtlarımıza, spor tesislerimizden hastanelerimize, toplu konutlarımızdan yollarımıza, baraj ve sulama tesislerimizden sanayi kuruluşlarımıza kadar nice eserlerle Ağrı'yı Türkiye Yüzyılı için hazırladık."
AĞRI POTANSİYELİN TAM MERKEZİNDE YER ALIYOR
Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın gayretlerini de yakından takip ettiklerini ve her safhada desteklediklerini belirten Erdoğan, "Ağrı'nın da 2023'te tercihini doğrudan yana kullanarak, Türkiye Yüzyılı'nda hak ettiği yeri alacak yeni bir atılımı başlatacağına yürekten inanıyorum." dedi.
Erdoğan, Ağrı-Patnos yolunun bölgenin tarım, hayvancılık, ticaret, sanayi, turizm potansiyelini daha etkin şekilde kullanabilmesine önemli katkıda bulunacağına olan inancını dile getirerek, projenin şehre kazandırılmasında emeği geçenleri kutladı.
Başkan Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:
"Malazgirt'ten bu yana Anadolu'daki varlığımızın her günü, bize bu vatanı çok görenlerin farklı kılıflar altında icra ettikleri tuzaklarla oyunlarla saldırılarla mücadeleyle geçmiştir. Sınırlarımızın hemen ötesindeki Azerbaycanlı kardeşlerimizin uzun yıllar boyunca işgal altında tutulan topraklarının görmezden gelinmesinin gerisinde de aynı anlayış vardır. Bölge ülkeleri bu sinsi ve riyakar tuzakları ancak birlik ve beraberlik içinde hareket etmeleri halinde bozabilirler. Hamdolsun bu konuda çok önemli mesafeler katettik."
Serhat şehri Ağrı'nın, daha düne kadar terörün ve doğudan gelecek tehditlerin gölgesinde yaşarken, bugün istikbale umutla bakılmasını sağlayan gelişmelerin adresi haline geldiğini belirten Erdoğan, Ağrı'nın Türkiye'den Kafkaslar'a, Orta Asya'ya, Güney Asya'ya, Çin'e kadar uzanan büyük potansiyelin tam merkezinde yer aldığına dikkati çekti.
Zengezur güzergahının da hayata geçmesiyle Ağrı'nın uç beyliğini yaptığı bu bölgenin ekonomik ve sosyal hareketliliğinin zirveye çıkacağını dile getiren Erdoğan, bunun için öncelikle ülkenin güven ve istikrar iklimine, kardeşliğine, huzuruna sıkı sıkıya sahip çıkılması gerektiğini vurguladı.
"Yıllarca vaktimizi ve enerjimizi heba eden, canımızı yakan, dikkatimizi dağıtan terör belasını başımıza musallat edenlerin gayesi, elimizdeki imkanı kullanmamıza mani olmaktı." diyen Erdoğan, artık bu dönemin geride kaldığını söyledi.
Başkan Erdoğan, şunları kaydetti:
"Türkiye'yi yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazlayla büyüterek hedeflerimize yaklaştıkça geçmişte yaşadığımız tablonun karanlığını daha iyi görebiliyoruz. Dün açıklanan 2022 yılı 3. çeyrek büyüme rakamları doğru istikamette yürüdüğümüzün en son işaretidir. Küresel siyasi ve ekonomik krizlere, savaşlara, belirsizliklere rağmen 2023 hedeflerine kararlılıkla ilerlemekle kalmıyor, Türkiye Yüzyılı'na da hazırlanıyoruz. Yerli ve uluslararası yatırımcıları Ağrı'dan başlayarak 81 vilayetimizin tamamında kendilerine sunduğumuz destekleri, teşvikleri, kolaylıkları değerlendirmeye davet ediyorum. Biz, dünyanın neresine gidersek gidelim, muhataplarımıza hep 'gelin birlikte kazanalım' diyoruz. Üreterek, istihdam ederek, ihracat yaparak ülkemize katkıda bulunmak isteyen herkese aynı çağrıyı yapıyoruz. Gelin şehrimize yapacağımız yatırımlarla hem siz kazanın hem ülkemiz kazansın."
ÖLÜM YOLU TARİH OLDU
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun törene bizzat katıldığı ve ardından kentte bir dizi temaslarda bulunacağı belirtilen açıklamada, Ağrı'nın efsanelere konu olan dağı, tarihi yapıları, eşsiz doğa güzellikleri, yaylaları, şifalı suları, inanç ve kış turizm potansiyeliyle turizmde marka şehir olma yolunda ilerlediği ifade edildi. Şehrin, Çin'den başlayıp Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, İran üzerinden Anadolu'ya ve Avrupa'ya ulaşan İpek Yolu güzergahında yer alması bakımından önemli bir geçiş noktası olduğu vurgulanan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:
"Ağrı-Hamur-Tutak-Patnos Devlet Yolu 79 kilometre uzunluğunda, 2x2 şeritli, bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol olarak projelendirildi. Yolun 70 kilometrelik kesimi tamamlanarak hizmete sunulacak. Hamur Çevre Yolu'nun da yer aldığı kalan 9 kilometrelik kesiminin de 2023 yılında bitirilmesi hedefleniyor. Yolun tamamının trafiğe açılmasıyla Ağrı'dan Patnos'a uzanan 79 kilometrelik kuzey-güney aksında bölünmüş yol bütünlüğü sağlanmış olacak. Açılışı yapılan kesimde 140 metrelik Murat-1 Köprüsü, 150 metrelik Murat-2 Köprüsü ve 335 metrelik Tutak Viyadüğü ile 22 adet kavşak, 109 adet menfez inşa edildi."
BÖLGE EKONOMİSİ CANLANACAK
Proje ile Ağrı-Hamur-Tutak-Patnos arasında bölünmüş yol kalitesiyle hızlı, güvenli ve konforlu bir ulaşım hizmeti tesis edileceğine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Doğu Anadolu'yu Güneydoğu Anadolu'ya bağlayan kuzey-güney aksı konumundaki Ağrı-Hamur-Tutak-Patnos Devlet Yolu'nun bölünmüş yol haline getirilmesiyle başta tarım, hayvancılık ve turizm olmak üzere Ağrı'nın sosyoekonomik gelişimine önemli katkılar sağlanacak. Ağrı ve Kars'ta yaygın olan büyükbaş hayvancılıktan elde edilen ürünlerin Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ne daha kısa sürede ve güvenli taşınmasını sağlayacak yol, Güneydoğu'dan Ağrı Dağı ve Van Gölü gibi turizm lokasyonlarına da ulaşımı kolaylaştıracak.
Ayrıca, Murat Nehri üzerine inşa edilmesi planlanan hidroelektrik santral projeleri nedeniyle baraj suları altında kalacak mevcut yol kesiminin viyadükle geçilmesi sağlanarak, ulaşımın kesintiye uğramasının önüne geçildi. Bölünmüş yol ile Ağrı-Hamur-Tutak-Patnos arasında daha önce 60 dakika süren seyahat süresi 25 dakika kısaltılacak ve 35 dakikaya inecek."
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