02 Aralık 2022, Cuma
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Başkan Erdoğan'dan "Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi"ne video mesaj! Uluslararası basına "İstiklal saldırısı" tepkisi
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen "Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi"ne video mesaj gönderdi. İstiklal'deki terör saldırısını örnek gösteren Başkan Erdoğan, "Uluslararası basının haber dili faillerin ekmeğine yağ sürdü." diyerek tepki gösterdi.