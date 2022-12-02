02 Aralık 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Başkan Erdoğan'dan "Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi"ne video mesaj! Uluslararası basına "İstiklal saldırısı" tepkisi

Başkan Erdoğan'dan "Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi"ne video mesaj! Uluslararası basına "İstiklal saldırısı" tepkisi

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 02.12.2022 11:01
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen "Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi"ne video mesaj gönderdi. İstiklal'deki terör saldırısını örnek gösteren Başkan Erdoğan, "Uluslararası basının haber dili faillerin ekmeğine yağ sürdü." diyerek tepki gösterdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Uluslararası basına İstiklal saldırısı tepkisi
Uluslararası basına "İstiklal saldırısı" tepkisi
Kılıçdaroğlu’nun vaadi ve gerçekler
Kılıçdaroğlu’nun vaadi ve gerçekler
Yüce Allah’ın yardımına müracaat: Dua!
Yüce Allah’ın yardımına müracaat: Dua!
Jeremy Rifkin hamlesinin perde arkası
Jeremy Rifkin hamlesinin perde arkası
6’lı masanın taslağı Türkiye’yi felç eder
"6’lı masanın taslağı Türkiye’yi felç eder"
Çocuğu kurtarmak için yarış!
Çocuğu kurtarmak için yarış!
MİT’ten Suriye’de nokta operasyon
MİT'ten Suriye'de nokta operasyon
DEAŞ elebaşının öldürüldüğü o anlar!
DEAŞ elebaşının öldürüldüğü o anlar!
Grip şikayetiyle gitti kalbi durdu!
Grip şikayetiyle gitti kalbi durdu!
Görme engelli kızdan piyano resitali
Görme engelli kızdan piyano resitali
Başkan Erdoğan’ın programı
Başkan Erdoğan'ın programı
TSK’dan Suriye’ye kara harekatı sinyali
TSK'dan Suriye'ye kara harekatı sinyali
Daha Fazla Video Göster