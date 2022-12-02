SON DAKİKA! Samsun’da patlama mı oldu? 2 Aralık Samsun Limanı patlamada yaralı ve ölü var mı? Patlama nedeni belli oldu mu?

Samsun'da patlama mı oldu? Son dakika gelen bilgiye göre, Samsun Limanı'nda bir patlama meydana geldi. Kentin birçok bölgesinden duyulan patlama sesi sonrası konu hakkında detaylar araştırılmaya başlandı. Peki, Samsun'da patlama mı oldu? 2 Aralık Samsun Limanı patlamada yaralı ve ölü var mı? Patlama nedeni belli oldu mu? İşte haberin detayları...

SAMSUN'DA PATLAMA MI OLDU?

Samsunport Limanı'nda bulunan atık yağ tankında patlama meydana geldi. Patlama sonrası çıkan yangına itfaiye ekipleri hızla müdahale etti. Ekiplerin çalışmasıyla yangın çevredeki diğer tanklara sıçramadan kontrol altına aldı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. Polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.

SAMSUN VALİSİNDEN AÇIKLAMA

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Samsun Limanı içinde bulunan, gemilerden alınan atık yağların depolandığı yakıt tanklarından birinde saat 11.15 sıralarında ısınmadan dolayı patlama meydana geldiğini, patlama sonrası çıkan yangının itfaiye tarafından kısa sürede söndürüldüğünü bildirdi.

Vali Dağlı, olayda yaralananın olmadığını kaydetti.