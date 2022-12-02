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SON DAKİKA! Samsun'da patlama mı oldu? 2 Aralık Samsun Limanı patlamada yaralı ve ölü var mı? Patlama nedeni belli oldu mu?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.12.2022 Güncelleme Tarihi: 02.12.2022
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SON DAKİKA! Samsun’da patlama mı oldu? 2 Aralık Samsun Limanı patlamada yaralı ve ölü var mı? Patlama nedeni belli oldu mu?

Son dakika... Samsun'da duyulan patlama sesinin ardından "Samsun'da patlama mı oldu?" sorusu araştırılmaya başlandı. Gelen son dakika bilgisine göre, Samsun Limanı'nda bir patlama meydana geldiği duyuruldu. Patlama sonrası yangın çıkan liman sahasına itfaiye ekipleri sevk edildi. Peki, Samsun'da patlama mı oldu? 2 Aralık Samsun Limanı patlamada yaralı ve ölü var mı? Patlama nedeni belli oldu mu? İşte son gelişmeler...

Samsun'da patlama mı oldu? Son dakika gelen bilgiye göre, Samsun Limanı'nda bir patlama meydana geldi. Kentin birçok bölgesinden duyulan patlama sesi sonrası konu hakkında detaylar araştırılmaya başlandı. Peki, Samsun'da patlama mı oldu? 2 Aralık Samsun Limanı patlamada yaralı ve ölü var mı? Patlama nedeni belli oldu mu? İşte haberin detayları...

SAMSUN'DA PATLAMA MI OLDU?

Samsunport Limanı'nda bulunan atık yağ tankında patlama meydana geldi. Patlama sonrası çıkan yangına itfaiye ekipleri hızla müdahale etti. Ekiplerin çalışmasıyla yangın çevredeki diğer tanklara sıçramadan kontrol altına aldı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. Polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.

SAMSUN VALİSİNDEN AÇIKLAMA

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Samsun Limanı içinde bulunan, gemilerden alınan atık yağların depolandığı yakıt tanklarından birinde saat 11.15 sıralarında ısınmadan dolayı patlama meydana geldiğini, patlama sonrası çıkan yangının itfaiye tarafından kısa sürede söndürüldüğünü bildirdi.

Vali Dağlı, olayda yaralananın olmadığını kaydetti.

SAMSUN LİMANI NEREDE?

Liman, Samsun'un İlkadım ilçesinde yer almaktadır. Samsun Limanı ya da işletmeci şirketin verdiği adıyla Samsunport, Karadeniz Bölgesi'nde Türkiye'nin en büyük limanıdır. Anadolu'dan gelen ve Anadolu'ya gidecek yüklerin uğrak noktasıdır. Samsun, demiryolu ve karayolu bağlantısı ile Sinop, Çorum, Amasya, Ordu, Sivas, Erzincan, Yozgat, Tokat, Kastamonu, Ankara, Kırşehir, Kayseri, Niğde, Konya, Malatya illerini hinderlandı içine almaktadır.

Samsun Limanı deniz hinterlandı, Gürcistan'ın Batumi, Poti, Suchumi limanları; Rusya'nın Kavkaz, Soçi, Tuapse, Novorossiysk limanları; Azak Denizi'nde Azov, Taganrog, Jdanov, Yalta, Berdyansk, Geniçesk limanları; Ukrayna'nın Nikolayev, Odesa, İlıçevsk; Romanya'nın Köstence; Bulgaristan'nın Varna limanlarını içine almaktadır.

1923 yılında devlete devredilen bu iskelelerin bulunduğu yerde 1953'te inşaatı başlamış ve 1963 yılında inşaat henüz sürerken liman faaliyete açılmıştır. Ayrıca 1990 yılında limana sanayi rıhtımı da eklenmiştir.

Liman özelleştirme kapsamında 2008 yılında 125.200.000$ bedelle 36 yıllığına Ceynak Lojistik'e devredilmiştir.

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