Son dakika: Suriye'nin kuzeyinde PKK'lı 5 terörist öldürüldü
Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde 5 PKK'lı teröristin öldürüldüğünü duyurdu. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye’nin kuzeyinde tespit ettiği 5 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi." denildi.
Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'nin kuzeyinde yapılan terör operasyonu hakkında açıklama yaptı. Bakanlığı resmi Twitter hesabından "Teröre ve teröriste geçit yok!" denildi.
İşte Milli Savunma Bakanlığı'nın paylaşımı;
"Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyinde tespit ettiği 5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi. Teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürecek!"
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