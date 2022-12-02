AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten 6’lı masanın Anayasa önerisine sert tepki: Türkiye’yi felç eder! Devlette böyle bir mekanizma yok

Suriye ve Irak'taki hareket tarzına bakıldığında PKK'nın, terör örgütünü aşan bir akıl tarafından yönlendirildiğinin görüldüğünü belirten Çelik, şöyle konuştu:

"Rusya-Ukrayna Savaşı ortaya çıkmasaydı, bizim sınırlarımızdaki hareketlilik, tehdit daha da büyüyecekti. Neticede sınırımızdan itibaren 30 kilometre derinlik dahil olmak üzere, tehdit olduğunda Türkiye açısından tercih değil varoluşsal zorunluluktur bunu vurmak ve dağıtmak. Hiç kimsenin 'Bu terör örgütü değildir.' diye argümanı söz konusu olamıyor. Türkiye'nin bu şekilde terör örgütleriyle muhatap olması durumunda, 30 kilometre derinlik dahil, bunu vurmaktan ve dağıtmaktan başka bir seçeneği yoktur."

Çelik, bölge halklarıyla ve tüm gruplarla kesintisiz temasları olduğunun altını çizerek, "Türkiye'nin milli güvenliği sağlaması açısından bu askeri operasyonlar kuşkusuz sürdürülecektir. Bu süreç uzadıkça terör örgütleri daha çok yerleşmeye başlıyor. Buradaki bilinen devlet ve toplum yapıları büyük tehditle karşılaşıyor. O zaman Suriye ile görüşmek, diyalog kapılarını yeniden açmak bölge için zorunlu açılım olarak gündeme geliyor." şeklinde konuştu.

"SURİYE'NİN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNÜ ÖNEMSİYORUZ"

Suriye'nin toprak bütünlüğünü önemsediklerini, terör örgütünün Suriye için de Türkiye için de bir tehdit oluşturduğunu dile getiren Çelik, Türkiye'nin etrafında sağlam devlet yapılarının bulunmasının önemli olduğunu kaydetti.

AK Parti'nin anayasa çalışmasının son aşamasına geldiğini belirten Çelik, şöyle konuştu:

"Anayasalar esasında hukuki koda sahip siyasal metinlerdir. Devletin bir bakıma kimliğidir, nüfus cüzdanıdır. Temel haklar konusunda Cumhurbaşkanımız referandum tercihinin kullanılmaması şeklinde tercihte bulundu. İdeal olanı Meclis'te çözülmesi gerekir. Çözülmediği zaman netice itibarıyla milletin iradesinin karar vereceği aşamaya gelebilir. Türkiye'nin temel haklar meselesinde bilek güreşinden çıkmasıdır mesele."