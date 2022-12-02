İsveç ile Finlandiya ile görüşmeler sürüyor! Teröristlerin iadesinde son viraj | FETÖ ve PKK için iki ayrı başlık
NATO'ya üyelik başvurusu yapan ve NATO Zirvesi'nin düzenlendiği İspanya'nın başkenti Madrid'de terör örgütlerine karşı Türkiye ile iş birliği taahhüdünde bulunarak üçlü muhtıraya imza atan İsveç ile Finlandiya arasındaki görüşmeler devam ediyor. Suçluların iadesi için iki ayrı başlık belirlendi. PKK’ya terör örgütü, FETÖ’ye suç örgütü tarifesi yapılacak.
Türkiye, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üye olabilmeleri için yerine getirmeleri gereken üçlü muhtıra maddelerinni ısrarlı takibini sürdürüyor.
İsveç, NATO üyeliği için terör örgütü PKK/YPG ve FETÖ'cülerin iadesi konusunda atılacak adımları iki ayrı başlıkta ele alıyor. İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström ve Finlandiya Savunma Bakanı Antti Kaikkonen kısa süre içinde Türkiye'ye gelecek.
FETÖ'CÜLERE İDARİ İŞLEM
Gerek İsveç'in mevzuatı nedeniyle gerekse uluslararası düzeyde terör örgütü olarak tanımlanmadığı için FETÖ'cülere suç örgütü üzerinden adli ve idari işlem yapılabilecek.
FETÖ'cülerin illegal para trafiği, yalan beyanda bulunma, sahte pasaport kullanma gibi suçları yakın takibe alınacak. Böylece FETÖ mensupları da bu suçlar bağlamında yakın takibe alınacak, sınır dışı edilebilecek.
100 PKK'LI REDDEDİLDİ
İsveç'te yapılan anayasa değişikliği ile 1 Ocak'tan itibaren terör propagandası yapmak suç kapsamına alınacak. İsveç, son dönemde 100'den fazla PKK terör örgütü mensubunun siyasi sığınma talebini reddetti.
Suça karışan terör örgütü sempatizanları ülkeden sınır dışı edilecek, vizeleri uzatılmayacak. Buna rağmen Ankara, somut ilerleme görmek istediğini her ülkedeki muhataplarına resmen bildirdi. Ankara, suçluların iadesi, terör varlıklarının dondurulması gibi konularda da somut adım beklentisini dile getiriyor.
HAVA OLUMLU YÖNDE DEĞİŞİYOR
Finlandiya'nın, İsveç'e göre teröre destek konusunda daha olumlu bir durumda olduğu kaydedilirken İsveç'in de yeni hükümetle birlikte, mutabakat muhtırası şartlarını yerine getirmek konusunda istekli olduğu belirtiliyor.
İsveç'te yapılan anayasa değişikliği ile 1 Ocak'tan itibaren terör propagandası yapmak suç kapsamına alınacak. Halihazırda, PKK terör örgütü üyeleri İsveç yasalarına göre suç işlemedikleri sürece haklarında takibat yapılamıyor. Bu durumun yılbaşından itibaren değişmesi bekleniyor.
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