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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: 6’lı masanın taslağı Türkiye’yi felç eder

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Giriş: 02.12.2022 10:11
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki terör yuvalarını dağıtacağını vurguladı, ülkenin milli güvenliğinin sağlaması açısından askeri operasyonlar kuşkusuz sürdürülecek" dedi. Hedefinde muhalefet de vardı.
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