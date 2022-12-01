Masa altındaki HDP fısıldadı 6’lı masa yazdı! Millet İttifakı’nın anayasa taslağı ile HDP’nin tutum belgesinde dikkat çeken benzerlik...

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6'lı masanın kayyum atamalarına bakışı:

Danıştay'ın geçici bir tedbir olarak bir ay süreyle görevden uzaklaştırma kararı verebileceği; her ay kararını gözden geçireceği ve bu geçici tedbirin en fazla altı ay devam edeceği hükme bağlanmıştır. Böylece İçişleri Bakanı, mahallî idarelere kayyum atamak suretiyle yerel seçimlere ilişkin seçme ve seçilme haklarını ortadan kaldıramayacaktır.