Masa altındaki HDP fısıldadı 6'lı masa yazdı! Millet İttifakı'nın anayasa taslağı ile HDP’nin tutum belgesinde dikkat çeken benzerlik...
6’lı masa ittifakının önceki gün paylaştığı, ‘Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Anayasa Değişikliği Önerisi’yle, HDP’nin 11 Maddelik, ‘Demokrasi Tutum Belgesi’nin birçok maddesinin benzerlik taşıması dikkat çekti. 6’lı masanın çalışması ile HDP’nin tutum belgesinin; parlamenter sisteme dönüş, kayyum atamaları ve KHK’lar gibi konularında örtüştüğü görüldü. İşte dikkat çeken o benzerlikler...
BAŞLIKLAR ÖRTÜŞÜYOR
6'lı masanın parlamenter sistem önerisi:
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle yaratılan tek başlı yürütme modeline son verilerek yürütme organının Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulundan oluşması sağlanacaktır. Devletin başı sıfatıyla temsili görev ve yetkilere sahip Cumhurbaşkanının; tek başına yapabileceği işlemleri dışındaki bütün kararları, Başbakan ve ilgili bakanın karşı-imzasına tâbi kılınacaktır.
HDP'nin parlamenter sistem önerisi:
Türkiye'nin temel ihtiyacının katılım, müzakere ve demokratik uzlaşı esasına dayalı, evrensel temel hak ve özgürlüklerin en geniş şekilde sağlandığı güçlü demokrasi olduğuna inanıyoruz. Bu çerçevede geniş yetkilere sahip çoğulcu bir parlamentonun bulunduğu, kuvvetler ayrılığının tam anlamıyla işlediği, denge ve denetleme mekanizmalarının gerçekten etkili olduğu bir demokratik parlamenter sistem öngörüyoruz.
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6'lı masanın kayyum atamalarına bakışı:
Danıştay'ın geçici bir tedbir olarak bir ay süreyle görevden uzaklaştırma kararı verebileceği; her ay kararını gözden geçireceği ve bu geçici tedbirin en fazla altı ay devam edeceği hükme bağlanmıştır. Böylece İçişleri Bakanı, mahallî idarelere kayyum atamak suretiyle yerel seçimlere ilişkin seçme ve seçilme haklarını ortadan kaldıramayacaktır.
HDP'nin kayyum atamalarına bakışı:
Belediyelerden üniversitelere ve sivil toplum kuruluşlarına kadar uzanan, seçme-seçilme hakkını yok sayan, halk iradesine ve seçim adaletine ipotek koyan ve bir yönetim biçimi haline gelen kayyımlar rejimi anlayışına son verecek yasal düzenlemeler, bu rejimin yarattığı tahribatların giderilmesi ve kayyım mağdurlarının tüm haklarının iadesi için acildir.
6'lı masa OHAL ve KHK'ya son vereceğini şu sözlerle açıkladı:
Olağan Üstü Hal Kanun Hükmünde Kararname çıkartılması yetkisine son verilmiştir.
HDP'de benzer bir açıklama yapmıştı:
Kararnamelerle yaratılan hak gasplarının giderilmesi ve her türlü ayrımcılığa son verilmesi gereklidir.
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