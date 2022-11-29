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Son dakika: 6'lı masanın Anayasa önerisi | AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar: Türkiye krizlerle baş başa kalır

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Giriş Tarihi: 29.11.2022 Güncelleme Tarihi: 29.11.2022
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Son dakika: 6’lı masanın Anayasa önerisi | AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten önemli açıklamalar: Türkiye krizlerle baş başa kalır

Son dakika haberi... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti İlçe Kadın Kolları Buluşması'nda önemli açıklamalarda bulundu. 6'lının Anayas önerisiyle ilgili konuşan Ömer Çelik, "Türkiye sistem içi çatışmalar ve krizlerle başbaşa kalır. Eski Türkiye'nin yeniden dirileceği bir tablo ortaya çıkar." dedi.

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